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美釋放240人 換回葉門叛軍扣押2人質

記者胡玉立／綜合報導
一架飛機14日搭載兩名美國人，和第三名已故美國人遺體，自「青年運動」民兵部隊控制的葉門首都沙那起飛。（路透）
一架飛機14日搭載兩名美國人，和第三名已故美國人遺體，自「青年運動」民兵部隊控制的葉門首都沙那起飛。（路透）

兩名美國人在一年前遭伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」(Houthi)扣為人質，在美國同意釋放240名效忠該組織人士後，於14日獲釋；美國和沙烏地阿拉伯官員表示，換俘是交換行動的一環，沙烏地阿拉伯希望此舉能促成葉門戰事和談。

這是繼遭伊朗指控間諜罪、在德黑蘭被囚禁了三年多的美籍華裔學者王夕越於去年12月7日被釋放，以換取美國釋放伊朗科學家索雷曼尼(Masoud Soleimani)後，美國和伊朗之間的最新一起換俘事件。

阿曼皇家空軍飛機14日搭載兩名美國人，和第三名已故美國人遺體，自「青年運動」民兵部隊控制的葉門首都沙那起飛；數小時之後，同架飛機外加另一架飛機將被囚在阿曼數年的民兵，送回葉門。

參與交換行動的川普總統助理帕特爾(Kash Patel)表示，重獲自由的兩名人質分別是被扣一年的美國人道主義工作者桑德拉·勞利(Sandra Loli)，以及被關押逾一年的美國商人吉達達(Mikael Gidada)；而已故美國人法汀(Bilal Fateen)的遺體也得以回歸故土。

生還人質之一的勞利女士健康狀況不佳，美方特別加緊完成交換行動，也同意向葉門提供醫療援助。

沙烏地阿拉伯官員表示，他們其實不太願意支持該協議，因為這將允許數十名接受無人機和飛彈訓練的「青年運動」民兵返回戰區；但帕特爾表示，美國努力確保重返葉門的民兵不會構成重大風險。

「青年運動」官員則稱，這次交換是「彼此幫忙」，還說獲准從阿曼返回葉門者，還包括學生及戰爭期間受傷平民，人數總計240人。

「青年運動」政治委員會成員穆罕默德·阿里·胡西(Mohammed Ali al-Houthi)表示，美國人被囚是因為他們在葉門參與可疑活動；但遭美方駁斥，指這個指控毫無根據。

沙烏地阿拉伯及其中東盟國在美國支持下，與伊朗支持的葉門武裝分子交戰長達五年，後者在2014年推翻葉門政府並占領首都沙那；聯合國多次試圖居間斡旋，並指葉門戰爭已讓該地區陷入全球最嚴重人道主義危機。

美國對外支持葉門戰爭，但此案在華府意見兩極；兩黨去年曾決議終止美國支持沙國領導盟國打擊「青年運動」，但此決議遭川普否決。

兩黨議員均批評美國提供沙國及其盟國武器、情報和其他軍事支持，對葉門當地空襲已導致數千名平民死亡；國防部在壓力下，已削減了對沙國葉門戰爭的支持。

聯合國和波斯灣地區官員希望這次的囚犯交換行動有助恢復和談；只不過，新一波戰鬥已再次為當地前景蒙上陰影。

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