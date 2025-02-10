看見獲釋以色列人質憔悴 川普曝「恐對以哈停火協議失去耐心」

美國總統川普9日在路易斯安那州紐奧良出席職業美式足球聯盟「超級盃」年度冠軍賽，向眾人揮手致意。（路透）

路透報導，美國總統川普 9日表示，他看見巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯釋出的獲釋以色列 人質影像，覺得他們看起來就像大屠殺倖存者，面容憔悴，讓他對以哈停火協議失去耐心。

川普的反應引發停火協議新的不確定性，目前還有76名以色列人質尚未獲釋。川普前幾天因提議將加薩 居民遷居他地並由美國接管加薩，引發全球強烈反彈。

川普搭乘總統專機空軍一號前往紐奧良觀賞職業美式足球聯盟（NFL）「超級盃」年度冠軍賽途中表示，獲釋人質「看起來像大屠殺倖存者。他們的狀態非常糟糕，面容憔悴。我不知道我們能忍受多久，到某個時間點我們將失去耐心。」

川普談到以色列人質時說：「我知道我們有協議，哈瑪斯緩慢釋放人質，一個接一個，但人質的狀態真的很糟。」

哈瑪斯8日釋放三名以色列人質，交換被以色列監禁的183名巴勒斯坦人。在精心策畫的交接儀式上，武裝分子持槍強迫虛弱且瘦弱的人質發表感謝演說，引爆以色列人怒火。紐約時報指出，此舉意在回應川普，表明加薩仍是哈瑪斯說了算，但恐怕導致本就脆弱的停火協議更加岌岌可危。

路透指出，8日獲釋的三名人質狀況，看起來比先前根據停火協議釋放的18名人質更糟。以色列總理內唐亞胡8日也說，人質虛弱的樣子令人震驚，並稱會設法處理人質的狀況。

川普也告訴記者，他仍致力於讓巴勒斯坦人離開加薩，並由美國買下此地。他說，其他國家可能會參與加薩部分重建工作。

川普表示：「至於重建工作，我們可能會讓其他中東國家參與一部分，其他國家或許能在我們的支持下參與。但我們決心擁有、接收加薩，確保哈瑪斯不會再回到加薩。」