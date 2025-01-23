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川普將在世界經濟論壇發布視訊演說 政商領袖密切關注

編譯陳苓／綜合外電
總統川普。（路透）
總統川普。（路透）

總統川普預定在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF），遠距發布演說，為他就職後首次向全球政商領袖發表演講，引起外界密切關注。

根據WEF時程，川普預定在瑞士時間23日下午5點（美東時間23日上午11時）進行45分鐘的視訊演說，目前還不清楚演說內容。

川普之後將接受提問。發問者包括WEF主席布倫德（Borge Brende）、私募股權巨頭黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Steve Schwarzman）、美國銀行（BofA）執行長莫尼罕、法國道達爾能源集團（TotalEnergies）執行長普揚、西班牙桑坦德銀行董事長博廷（Ana Botin）。

川普就職才三天，已實施多項政見，並簽署一系列行政命令，涵蓋移民、能源、多元化，還重提關稅威脅。出席達沃斯WEF的金融業高層對川普重返白宮，歡迎程度不一，同時也在為川普新政預作準備。

顧問業者EY在22日公布的調查顯示，在川普二度執政後，全球企業執行長對交易前景更樂觀，56%受訪執行長預期今年將追求併購活動，比率高於去年9月的37%。60%執行長預期，規模超過100億美元的交易將會增加。

企業對經濟成長的信心也增強，73.5%受訪者對經濟前景有信心，比率也高於去年9月的70.5%。

川普 白宮 移民

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