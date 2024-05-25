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德州烏瓦德小學槍擊2周年 家屬告META、槍械廠與「決勝時刻」發行商

編譯周辰陽／即時報導
德州烏瓦德市羅布小學2022年5月24日發生槍擊案，19名學童和2名教師命喪兇嫌的槍下。圖為隔天致哀民眾擺放鮮花，以紀念在此案喪生的受害者。資料照片。（美聯社）
德州烏瓦德市羅布小學2022年5月24日發生槍擊案，19名學童和2名教師命喪兇嫌的槍下。圖為隔天致哀民眾擺放鮮花，以紀念在此案喪生的受害者。資料照片。（美聯社）

德州烏瓦德市（Uvalde,TX）的羅布小學2022年5月24日發生槍擊案，19名學童和2名教師死於兇嫌拉莫斯（Salvador Ramos）槍下，罹難者家屬在兩週年紀念日這天，向作案用槍支的製造商、電玩發行商跟IG的母公司Meta提告。

BBC報導，罹難者家屬針對軍事電玩「決勝時刻」（Call of Duty）系列發行商動視（Activision）、以高級步槍聞名的槍械製造商「Daniel Defense」跟Meta公司，在德州和加州提出了雙重訴訟。訴狀聲稱，三家公司協助向一代「社會弱勢」年輕人推廣危險武器，包括行兇當時18歲的拉莫斯，要對「培養」在現實世界度過暴力電玩幻想，擁有容易獲得戰爭武器的一代年輕人負責。

根據報導，拉莫斯在烏瓦德校園槍擊案使用了一把AR-15型步槍。訴狀指出，「決勝時刻」是一款以戰爭為基礎的電玩，遊戲裡的步槍接近作案用槍枝，而拉莫斯自15歲起就一直在玩，還稱他「同時」成為Daniel Defense「積極行銷」的對象；該公司在IG針對青少年投放廣告。

律師在新聞稿表示，訴狀指稱IG、動視和Daniel Defense一直「在一項傷害缺乏安全感之青春期男孩的計畫…合夥」。聲明指出，「這些公司的行為與尤瓦爾迪槍擊之間存在直接聯繫」，稱「這個三頭怪物故意讓他接觸到武器，讓他適應將此視為解決問題的工具，並訓練他使用」。

原告委任律師柯斯科夫（Josh Koskoff）告訴CBS新聞，「IG在…青少年…與槍支及槍支公司之間建立了連結」，而「沒有人比Daniel Defense更能利用IG實現這個目的」。

槍支 槍擊 德州

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