觀察站／馬能否再闡述「各自表述」 將成馬習二會關鍵

中華民國前總統馬英九去年3月底至4月初率團前往中國大陸祭祖交流。圖為馬英九拜謁南京中山陵後，與隨行成員合照留念。(新華社)

前總統馬英九 1日啟程前往中國大陸廣東、陝西和北京，展開為期11天參訪交流，先前傳出馬習二會8日在北京登場。相較民進黨立委諸多嚴詞批評，總統府及海陸兩會相對平和，維持一致以「尊重」為基調。但馬習二會，馬英九是否闡述「各自表述」，習近平 如何釋放「和平統一」訊號，將是指標。

台北總統府僅在日前表達「尊重馬英九個人行程規畫」；陸委會也表達尊重，但不忘呼籲卸任國家元首赴中「自應考量台灣整體社會觀感」，「並向中方反映台灣民意堅持民主自由，捍衛國家主權的堅定立場」。

馬英九去年赴大陸祭祖，今年去黃帝陵，黨政相關人士指出，對於馬英九大中華情懷與使命感，縱然與現代國家基於民主自由的核心價值及國際政治有些距離，但無論如何都會尊重。

不過，馬英九雖已卸任，政壇影響力與上次馬習會大不同，但仍非只是一介平凡人。他不僅是「前總統」，其前總統禮遇在5月20日才會結束，因此站在國家立場，無論如何馬英九仍代表台灣共同的民主價值象徵，仍希望大陸能夠尊重他是「前總統」的身分，並給予應有的禮遇與規格。

至於「馬習二會」談話，黨政人士表示，這次赴大陸前，馬英九基金會出面受訪，多次以「一個中國」為基調，但北京早已將九二共識與一國兩制畫上等號，意味此行只要「一中」都可以談，馬英九是否有別於上一次馬習會，清楚表達「一個中國、各自表述」將是關鍵。

2015年11月7日下午，馬英九在新加坡 會見大陸國家主席習近平，馬英九致詞時提出維繫兩岸和平繁榮現狀五點主張時說，海峽兩岸在1992年11月就「一個中國」原則達成的共識，簡稱「九二共識」。綠營曾質疑馬英九未在習近平面前講「各表」，馬英九也多次澄清並公開逐字紀錄，盼別再誣賴他。