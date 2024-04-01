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中專家：兩岸有親情 否則只剩實力較量

特派記者黃雅慧／上海報導
中華民國前總統馬英九去年3月28日上午赴南京中山陵拜謁。(本報檔案照)
中華民國前總統馬英九去年3月28日上午赴南京中山陵拜謁。(本報檔案照)

第11屆兩岸清明文化論壇昨(31)日在上海華東師大開幕，前總統馬英九訪問大陸成為論壇話題。

上海市台辦主任鍾曉敏指出，馬英九去年祭祖，今年祭黃帝陵是「從小家到大家」，每年清明兩岸民眾以各種形式緬懷先人，種種血脈連接和文化共通沒有因政治因素而淡化。

上海市公共關係研究院執行院長李秘認為，兩岸關係之所以特殊就是彼此有親情，沒有親情就只剩實力較量、利益計算；大陸重親情，希望台灣同胞不要踐踏。

馬英九4日率團抵陝西參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」，31日兩岸清明文化論壇開幕式活動也有「兩岸青年學子祭祀黃帝儀式展演」。論壇由上海市公共關係研究院、華東師大台灣研究院、章亞若教育基金會和中華教育文化經貿促進會共同主辦。

台北政治大學前校長、中華教育文化經貿促進會總會長張京育致詞說，兩岸在相互尊重、共同創造、共謀發展精神下通商、通航、通財、通人，更重要是「通資訊、通思維、通文化」，兩岸和平發展才有最堅實恆久基礎。他強調社會與社會間充分交流跟理解是一切政治基礎，沒有交流就會猜疑、猜忌甚至記恨。

章亞若教育基金會董事長蔣孝嚴透過影片致詞，兩岸關係錯綜複雜且十分密切，過去因為經濟發展互補，僅限於手牽手，心連心則要靠文化認同和交流，呼籲攜手合作振中華。

連續多次參加論壇的國民黨立法委員謝龍介認為，馬此行對賴清德新政府是很好的鋪陳，對兩岸降溫有莫大幫助，可為賴的新政府在兩岸間播下善與和平因子，也希望賴五二○就職演說對兩岸關係定調能符合多數人期待。他並預期賴上台後，兩岸路線會向中間靠攏，因為賴必須對2300萬人負責。

謝龍介呼籲不要把兩岸弄得太緊張，因為從世界局勢看，兩岸都沒有這樣做的本錢；他說兩岸同文同種，弄到兵戎相見，何其殘忍。

馬英九 賴清德 國民黨

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