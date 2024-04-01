馬訪中前羅森柏格先抵台 台學者：美不願發生無預警意外

前總統馬英九 1日啟程前往中國大陸訪問，而美國在台協會(AIT)主席羅森柏格則在昨(31)日訪台。外交學者認為，兩者雖沒有一定關聯，但拜登 政府希望在美國大選前確實掌握台灣新政府的政策走向，不要有「無預警的意外」發生。

森柏格31日抵台，這是她任內第五度訪問台灣，密集程度前所未見。外交部指出，羅森柏格偕美國國務院亞太局資深顧問羅峻平(Michael Pignatello)於3月31日至4月6日訪台，將與台灣高層政府官員、部會官員及各界領袖，就台美各項重要議題深入交換意見。

羅森柏格的行程是否與馬英九訪陸有關？淡江大學國際事務與戰略研究所教授李大中認為，兩者並無一定關聯。他認為，主要還是美方希望在台灣大選後，密切與政府及總統當選人賴清德 的團隊溝通，希望能夠盡可能掌握台灣政府的動向。

李大中分析，羅森柏格頻繁訪台與她的個人風格和自我定位不無關係，展現出更積極、主動態度與台灣各界人士打交道，但也同時代表兩岸關係和美中關係都與過去有很大不同，區域情勢日漸複雜，美方對台互動不能再做壁上觀。

有涉外人士研判，合理推測羅森柏格此次訪台，可能聚焦與台灣官方討論外交、國防人事的人選，同時也對賴清德的就職演說表達關切。李大中也呼應表示，美方希望牢牢實實掌握台灣情況及新舊政府銜接的進度，特別是在人事安排和政策方向，盼能夠第一時間取得訊息；儘管美台間有很多管道能夠互通有無，但羅森柏格親自來台也釋出台美友好的態度。

台灣大學大陸研究中心特約研究員尹麗喬說，從拜登政府的角度來看，美國正值大選期間，不希望遭遇更複雜的外部情況，尤其現在有俄烏戰爭、以哈戰爭等棘手問題，絕對不樂見再有第三個燙手山芋，更希望積極維持兩岸穩定。