馬英九啟程訪中 7日抵北京 外界關注「馬習二會」

前總統馬英九1日起赴中國大陸訪問，行程包括廣東、陝西和北京，「馬習二會」是否在北京登場受到高度關注。圖為2015年在新加坡舉行的馬習會。(本報資料照片)

520前 台海議題升溫 羅森柏格抵台

準總統賴清德 5月20日上任，台海議題升溫。美國在台協會(AIT)主席羅森柏格，偕美國國務院亞太局資深顧問羅峻平31日抵台訪問一周；1日前總統馬英九 將率領「大九學堂」20名青年學子前往中國大陸廣東、陝西和北京，展開為期11天的參訪交流，外界預期馬英九此行將與大陸國家主席習近平「馬習二會」。

馬英九1日啟程前往大陸訪問，馬英九基金會執行長蕭旭岑31日公布參訪行程，未透露馬英九是否會與習近平會晤。訪團將於4月7日(台北時間)抵達北京，先前傳出「馬習二會」預定8日在北京登場。

蕭旭岑表示，此行最重要是延續去年開始的兩岸青年學子交流，讓兩岸民間敵意減緩，避免未來走向衝突；馬英九期盼透過這次訪問大陸，推動兩岸更多交流，促進兩岸民眾福祉，同時也能穩定兩岸關係與區域緊張情勢。

馬將訪大疆、騰訊及比亞迪掀話題

馬英九上午出發前，將於桃園機場發表簡短談話。蕭旭岑指出，訪團搭乘中國南方航空班機，下午抵達深圳寶安國際機場，預計在廣東停留三天，除參訪中山大學與師生交流外，還會瞻仰黃花崗七十二烈士陵園、參觀國父孫中山先生故居紀念館與黃埔軍校舊址紀念館，以及參觀大疆公司、騰訊公司、比亞迪公司及港珠澳大橋。

大疆、騰訊與比亞迪三家公司的參訪預料將掀起不小話題，這三家公司分別是大陸無人機、網路與電動車 代表企業，大疆近年曾遭美國制裁，先後被美財政部、商務部與國防部列入黑名單和實體清單；騰訊也曾被美國貿易代表署列入「惡名市場」的實體名單；

比亞迪電動車則被歐盟進行反補貼調查。

馬英九一行預計4月3日晚間抵達陝西。蕭旭岑表示，4月4日上午，馬英九會率全團參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」，預計在陝西停留四天。除參觀秦始皇帝陵博物院、法門寺、大慈恩寺(大雁塔)、陝西歷史博物館及西安國家版本館，也將參訪楊凌智慧農業示範園、隆基綠能科技股份有限公司，並前往馬援祠及馬援墓尋根。

訪團預計4月7日下午抵達北京，展開此行第三站訪問。至於最受矚目的「馬習二會」行程，目前仍保密到家。

馬英九1日出發，羅森柏格等美方官員前一日抵台，這是羅森柏格在台2024大選結束後不到三個月內兩度訪台。外界觀察馬英九與羅森柏格的行程都與台灣政局有關，賴清德520即將就任，從華盛頓到北京都在關注賴清德的下一步。