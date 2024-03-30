我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎日全食估湧入百萬人 加拿大尼加拉進入緊急狀態

「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

台灣國安會前秘書長：賴清德就職演說 應化解兩岸對立

記者屈彥辰／台北報導
台北國安會前秘書長丁渝洲建議，總統當選人賴清德(圖左)在五二○就職演說時，要化解兩岸對立。(中央社)
台北國安會前秘書長丁渝洲建議，總統當選人賴清德(圖左)在五二○就職演說時，要化解兩岸對立。(中央社)

正值台灣五二○政府交接之際，台灣國安會前秘書長丁渝洲29日提出台灣當前四點憂慮，並給予總統當選人賴清德三項建議，首先是組建廉能政府；其次，眼前面臨兩岸情勢嚴峻，賴清德應透過五二○就職演說，化解兩岸對立；第三，賴清德應親自主持黃埔軍校建校100周年，振奮國軍士氣。

丁渝洲29日在新北市出席活動致詞時，對台灣當前提出四點憂慮，他認為台灣首要面臨危機是兩岸對立；二是高估國軍的實力，整個社會沒有任何憂患意識；第三，嚴重被撕裂的台灣，毫無理性討論事情的空間；最後則是，台方非常珍惜跟美國的情感，感謝美國，但不能把國家安全完全寄託於美國。

賴清德即將就任總統，丁渝洲公開提出三項建議，包括賴清德在新內閣組成時，用真正的人才且有高尚品德，組成廉能政府，帶給人民希望；賴清德應藉就職演說，化解兩岸嚴重對立的情勢；賴清德在今年6月黃埔軍校建校100周年時，親自主持，振奮國軍的士氣。

丁渝洲也示警，美國在台海軍事優勢快速下降，若美國以軍事行動介入台海，將是美國建國以來最大的戰爭風險。

丁渝洲認為，2000年以來，美中台國防力量消長，九一一事件使美國將國防力量轉移到維護國土安全、國際反恐。而中方於1996年遭遇美國介入台海，1999年中國駐南斯拉夫大使館遭美國轟炸，中方快速發展海空軍，令美國在台海優勢迅速消失。

丁渝洲說，政治領袖的最高目標即避戰，打仗是為達到政治目的，政治上若能避戰，遠比軍事避戰重要，但不代表備戰不重要，要雙管齊下。台海兩岸改善生活，一旦發生戰爭，對不起中華民族。

丁渝洲也感嘆，「不想打仗」是大前提，誰也不能保證意外擦槍走火，要朝最好方向努力，也要做最壞準備，這是任何領導者皆應有的態度。

賴清德 大使館 九一一

上一則

「別人不想做的工」巴爾的摩斷橋罹難者 皆西語裔移工

下一則

華府智庫：賴清德就職前 北京對台脅迫恐升高

延伸閱讀

智庫：賴清德520就職前 中對台脅迫恐升高

智庫：賴清德520就職前 中對台脅迫恐升高
賴清德偕蕭美琴訪視中科院 盼持續強化國防自主能量

賴清德偕蕭美琴訪視中科院 盼持續強化國防自主能量
評／華府患上台獨總統PTSD 羅森柏格提早駕馭賴清德

評／華府患上台獨總統PTSD 羅森柏格提早駕馭賴清德
3個月第2度 AIT主席羅森柏格下周訪台

3個月第2度 AIT主席羅森柏格下周訪台

熱門新聞

在這位租客白住兩年七個月的期間，無業遊民的她每天都在公共的樓道與前院裡抽大麻，半夜放音樂擾民。（陳女士提供）

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

2024-03-26 13:08
英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）透過BBC預錄的影片表示自己確診癌症。（取自BBC官網）

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

2024-03-22 14:20
不交租的房客好不容易被趕走了，房子卻已被大肆破壞。(吳業德提供)

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

2024-03-25 02:28
佛州法律規定，如果房產所有者提交宣誓書聲稱租霸非法居住在房產內，警察便可以將這些不受歡迎的「老賴」趕走。圖為法警迫遷居住在公寓裡的房客。(路透)

租霸橫行／趕人不跑法院 只需宣誓書證明侵入者非租戶

2024-03-26 05:32
房東若遇到租霸，通常會很難避免損失。專家提醒擦亮雙眼，及時識別租霸，才有可能盡早脫身。(記者許君達／攝影)

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

2024-03-26 08:40
紐約大飯店碰到租霸，纏訟多年才將租霸趕走。(本報記者張宗智／攝影)

租霸橫行／「紐約客」租1晚住5年 還想奪旅館所有權

2024-03-25 02:26

超人氣

更多 >
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮
國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍
為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案