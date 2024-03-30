台灣國安會前秘書長：賴清德就職演說 應化解兩岸對立

台北國安會前秘書長丁渝洲建議，總統當選人賴清德(圖左)在五二○就職演說時，要化解兩岸對立。(中央社)

正值台灣五二○政府交接之際，台灣國安會前秘書長丁渝洲29日提出台灣當前四點憂慮，並給予總統當選人賴清德 三項建議，首先是組建廉能政府；其次，眼前面臨兩岸情勢嚴峻，賴清德應透過五二○就職演說，化解兩岸對立；第三，賴清德應親自主持黃埔軍校建校100周年，振奮國軍士氣。

丁渝洲29日在新北市出席活動致詞時，對台灣當前提出四點憂慮，他認為台灣首要面臨危機是兩岸對立；二是高估國軍的實力，整個社會沒有任何憂患意識；第三，嚴重被撕裂的台灣，毫無理性討論事情的空間；最後則是，台方非常珍惜跟美國的情感，感謝美國，但不能把國家安全完全寄託於美國。

賴清德即將就任總統，丁渝洲公開提出三項建議，包括賴清德在新內閣組成時，用真正的人才且有高尚品德，組成廉能政府，帶給人民希望；賴清德應藉就職演說，化解兩岸嚴重對立的情勢；賴清德在今年6月黃埔軍校建校100周年時，親自主持，振奮國軍的士氣。

丁渝洲也示警，美國在台海軍事優勢快速下降，若美國以軍事行動介入台海，將是美國建國以來最大的戰爭風險。

丁渝洲認為，2000年以來，美中台國防力量消長，九一一 事件使美國將國防力量轉移到維護國土安全、國際反恐。而中方於1996年遭遇美國介入台海，1999年中國駐南斯拉夫大使館 遭美國轟炸，中方快速發展海空軍，令美國在台海優勢迅速消失。

丁渝洲說，政治領袖的最高目標即避戰，打仗是為達到政治目的，政治上若能避戰，遠比軍事避戰重要，但不代表備戰不重要，要雙管齊下。台海兩岸改善生活，一旦發生戰爭，對不起中華民族。

丁渝洲也感嘆，「不想打仗」是大前提，誰也不能保證意外擦槍走火，要朝最好方向努力，也要做最壞準備，這是任何領導者皆應有的態度。