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華府智庫：賴清德就職前 北京對台脅迫恐升高

編譯中心／綜合29日電
美國智庫認為，在賴清德五二○就職以前，北京會持續對台施壓。圖為金門最前線的獅嶼，距廈門僅咫尺之遙。(路透)
美國智庫認為，在賴清德五二○就職以前，北京會持續對台施壓。圖為金門最前線的獅嶼，距廈門僅咫尺之遙。(路透)

華府智庫「全球台灣研究中心」(GTI)28日舉行中國「灰色地帶」戰術的線上研究會，美國賓夕法尼亞大學學者善學預料，在中華民國總統當選人賴清德五二○就職前，中國施壓台灣的情況恐變更嚴重。

善學認為，北京脅迫力道主要取決於出席賴清德五二○就職典禮的外國貴賓分量，愈「大咖」、北京愈可能再舉行軍演或派大批共機侵擾。

亦參與該研討會的獨立研究員李紫楓則提到，中國海警船駛入金門禁限制水域事件絕非個案，這符合北京當前的大戰略。該戰術或許無法完成中國統一台灣的目標，卻替其正規作戰創造有利條件。李紫楓即專研兼具正規及非正規作戰方式的混合戰。

善學說，鑒於台灣資源有限，或可借鏡近年屢屢在南海和中國交手的菲律賓。例如中國海警船在仁愛礁(仁愛暗沙)以水砲射菲補給船，馬尼拉除公布傷者照片，也邀國際媒體登船採訪，以發動輿論戰，使國際間「共憤」。

另一華府智庫傳統基金會28日舉行其研究員孔明尚撰寫的「美國支持台灣之理由」(暫譯)報告座談會。該報告寫道，近來有美國政治人物與評論員開始質疑美國支持台灣的政策，儘管仍屬少數，但仍引發關注。有必要進一步讓華府決策圈，還有各州一般民眾了解台灣對美國利益的重要性。

該基金會會長羅凱文在該座談會指稱，全球僅三至四國一旦遭攻擊，「隔天將立即影響美國人生活」，即英國、以色列、日本和台灣。

華府 賴清德 中華民國

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