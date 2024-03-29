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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

白領犯罪量刑大不同 FTX創辦人25年刑算輕判

編譯廖振堯／綜合28日電
FTX創辦人班克曼-佛萊德被法官重判25年徒刑，他的辯護團隊表示還會上訴。（路透）
FTX創辦人班克曼-佛萊德被法官重判25年徒刑，他的辯護團隊表示還會上訴。（路透）

加密貨幣平台FTX創辦人班克曼-佛萊德(Sam Bankman-Fried)因從客戶手中盜竊80億元，被判犯下詐欺、共謀和洗錢罪，以這些罪名最高可求處110年徒刑，其辯護律師便屢屢提到其他知名白領罪犯如馬多夫(Bernard Madoff)、荷姆斯(Elizabeth Holmes)、米爾肯(Michael Milken)等人，試圖降低班克曼-佛萊德的刑期。班克曼-佛萊德28日被判處25年徒刑，在檢察官提供的案例中已算是「輕判」。

龐氏騙局主腦判150年 已死獄中

馬多夫以龐氏騙局進行金融詐騙，被判史上最高的150年徒刑，但他已在2021年病死...
馬多夫以龐氏騙局進行金融詐騙，被判史上最高的150年徒刑，但他已在2021年病死在獄中。（美聯社）

紐約時報報導，檢方在法律文件中列舉了13起涉及損失超過1億元的白領犯罪案例，除兩起案件外，所有被告都被判處40年或以上刑期。當中最惡名昭彰的莫過於美國史上最大龐氏騙局主腦馬多夫，2009年時年71歲的馬多夫被判150年刑期，2021年死於北卡州獄中。

班克曼-佛萊德的律師們試圖為他的行為緩頰，稱馬多夫的客戶是「一個由家庭和退休基金組成的緊密網路，他們相信自己投資的是保守的投資產品」，而加密貨幣投資人/交易員的風險狀況截然不同，暗指班克曼-佛萊德的客戶應知道自己投資的是高風險產品。

滴血驗百病騙局 荷姆斯判刑11年

荷姆斯謊稱她的科技公司可以用少量的血就可以檢測多種疾病，眾多政壇名人都被騙投資。...
荷姆斯謊稱她的科技公司可以用少量的血就可以檢測多種疾病，眾多政壇名人都被騙投資。荷姆斯被判11年徒刑。（路透）

號稱滴血驗百病的Theranos創辦人荷姆斯，也因欺騙公司投資人而於2022年被判處逾11年刑期，同年5月以39歲之齡到監獄報到。

班克曼-佛萊德的律師在文件中指出，他和荷姆斯的相似之處包括都是相對年輕的創業家，但「荷姆斯實際上負有更大的責任…她讓病人處於危險之中。」

垃圾債券天王 2年出獄 做慈善事業

而在知名白領罪犯中，有「垃圾債券天王」之稱的米爾肯可說是輕鬆了結牢獄之災。米爾肯1990年因證券及稅務欺詐等罪被判處10年徒刑，但乖乖與當局合作，最終只服刑兩年；米爾肯出獄後開始慈善事業，為癌症研究和其他事業募集資金。

班克曼-佛萊德的律師以米爾肯為例幫他求情，稱兩年短刑給了他第二次機會，如果班克曼-佛萊德有同樣機會，也會把出獄後的生活「奉獻給慈善事業」。

FTX創辦人班克曼的父親喬瑟夫班克曼（中）及母親芭芭拉佛萊德（右）在聆聽完判決後...
FTX創辦人班克曼的父親喬瑟夫班克曼（中）及母親芭芭拉佛萊德（右）在聆聽完判決後離開曼哈頓法院。(歐新社)

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