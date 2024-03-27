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基伊大橋遭撞斷／肇事貨輪不是初犯 2016年曾撞上比利時碼頭

編譯俞仲慈／綜合26日
達利號撞上「基伊大橋」不是首次肇事，這艘貨輪早在2016年也曾經在比利時撞上碼頭出事。（路透）
達利號撞上「基伊大橋」不是首次肇事，這艘貨輪早在2016年也曾經在比利時撞上碼頭出事。（路透）

丹麥航運巨擘馬士基(Maersk)船運公司承包的大型貨櫃輪達利號（Dali），在駛離巴爾的摩時撞上「基伊大橋」(Francis Scott Key Bridge)橋墩，這不是這艘貨櫃輪首次肇事，這艘貨輪早在2016年也曾經在比利時撞上碼頭出事。

根據路透報導，2016年7月11日貨櫃船達利號在駛離安特衛普(Antwerp)北海貨櫃碼頭時，發生撞碼頭意外。

根據航運公共資料庫Equasis公布的資料，事後安特衛普有關單位對這艘船進行檢查，發現結構問題並宣稱「船身瑕疵危害其適航性」，港務當局表示，撞碼頭意外發生後，該船停靠碼頭進行一段時間的維修。

安特衛普港(Port of Antwerp)發言人向路透記者表示：「一般來說，事故都會受到調查，直到專家確定船舶安全無虞後，才會放行船舶離開」。

負責調查此事的比利時航海委員會(Belgian nautical committee)並未發表評論，同時馬士基也拒絕針對安特衛普意外發言。

不過路透根據2016年當時發生的影片，發現達利號撞碼頭與撞「基伊大橋」情況相當雷同。

丹麥馬士基集團事後發表聲明表示，達利號貨櫃船撞橋意外已開啟新契機並表示這艘貨櫃船載有客戶的貨物，但該公司船員並不在船上。馬士基強調：「我們對巴爾的摩發生的事情，感到震驚，我們與所有受到波及者同在」。

根據路透報導，受此意外馬士基股價下跌。

根據馬士基官網公布的行程表，達利號原訂26日稍早，從巴爾的摩出發預計4月22日抵達斯里蘭卡第一大城可倫坡(Colombo)。

根據倫敦證券交易所資料，達利號隸屬於新加坡Grace Ocean Pte，並委託 Synergy Marine Group管理。

馬士基重申：「我們正密切關注當局與Synergy進行的調查，並盡最大努力讓客戶了解情況」。

比利 新加坡 斯里蘭卡

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