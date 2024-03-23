查理三世也在化療：替勇敢的凱特感到驕傲

查理王三世與凱特王妃相繼罹癌，對英國王室是連串的打擊。（美聯社）

在凱特 王妃證實罹癌後，白金漢宮發表聲明表示，國王查理三世 對凱特能夠勇敢說出自己患癌的消息感到「非常自豪」，又指國王過去數星期一直與他心愛的兒媳保持密切聯繫，他與王后卡蜜拉(Camilla)「會在這個困難時刻，繼續向整個家庭提供愛和支持。」

這個說法暗示，本身同樣罹癌的查理國王，其實早已知道凱特王妃患上癌症 ，據悉兩人目前都是在同一家醫院接受治療。

一直以來，從公開的活動來看，75歲的查理與42歲的凱特王妃彼此的關係很是密切。

英國民眾站在肯辛頓宮外為凱特王妃祈福。（美聯社）

2021年，凱特在七國集團招待會上迎接她的公公時，親切地稱呼他為「爺爺」。2021年4月，菲利普親王在溫莎城堡聖喬治教堂的葬禮儀式結束後，兩人走出教堂時，凱特更特別安慰了喪父的查理，吻了他的臉頰。

翁媳兩人的關係不僅是因為音樂和藝術等有共同愛好，還有他的孫子。查理國王認為她在撫養三名孩子方面做得非常出色，並對她跟威廉王子建立的小家庭表示讚賞。

目前查理國王在與癌症作鬥爭的同時，繼續往常一樣的作息，一切如舊。

眾所周知他是個工作狂，每天要處理10到12個會見和會議，晚上多獨自在書房裡，瘋狂地寫信和處理文書工作，一直持續到凌晨。王后卡蜜拉知道他不會改變，也不希望他改變。

查理國王22日繼續入院接受治療，即使醫生在手術前要他取消公開活動，但他仍堅持完成文書工作，依然參與會議，入院前他仍會見了劍橋大學兩名學者。包括「可持續發展領導力研究所」的考蒂斯(Polly Courtice)女男爵及惠特爾實驗室主任米勒(Robert Miller)教授。

預計他會住院兩天，儘管未能履行公職，但他明確表示不需要其他人來取代他的工作。按照英國王室傳統，當君主喪失能力未能公職時，會由其配偶以及順序的四位繼承人履行君主職責。