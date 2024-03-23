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哈利、梅根祝凱特順利康復 拜登表達慰問

編譯俞仲慈／綜合22日電
英國王室風波不斷，哈利與梅根夫婦（左）已遠離英國，威廉與凱特夫婦（右）最近因假照片及生病，也埋上了陰影。（路透）
英國王室風波不斷，哈利與梅根夫婦（左）已遠離英國，威廉與凱特夫婦（右）最近因假照片及生病，也埋上了陰影。（路透）

威爾斯王妃凱特(Catherine，Princess of Wales)公布罹癌消息後，國王查理三世(Charles III)為凱特主動證實罹癌表示驕傲，同時哈利王子(Prince Harry)夫婦和拜登總統也紛紛表達慰問與祝福。

白金漢宮發表聲明，國王查理對凱特能夠勇敢說出自己患癌的消息感到「非常自豪」，他與王后卡蜜拉(Camilla)將「在此困難時刻繼續向整個家族提供愛與支持。」

另外哈利和梅根(Meghan)則向「哈潑時尚」(Harper's Bazaar)發表簡短聲明：「祝福凱特能順利康復，家人平安健康，希望他們能在保有隱私和平靜的狀況下做到這點。」

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)22日也在記者會上表達拜登總統的慰問之意：「在此極艱難時刻，我們的心與凱特王妃、其家屬同在。」但拒絕透露拜登是否和凱特王妃交談過。

英相蘇納克 為凱特抱屈

另外英國首相蘇納克(Rishi Sunak)也公布聲明，為凱特王妃自1月間接受手術以來「飽受世界各地媒體與社群媒體的不公平對待」而抱屈，並表明自己與王妃家屬同在；他說：「在持續康復的過程中，威爾斯王妃將獲得全國民眾的關愛與支持。」並讚揚凱特透過影片公開證實罹癌的表現「勇氣十足」。

凱特王妃罹癌消息傳出，震驚全英國，位於英格蘭東部艾塞克斯郡(Essex)一處購物中心，民眾得知消息後立即停下腳步，拿出手機觀看凱特宣布罹癌的預錄影片。

19歲的路易絲·巴許福德(Louise Bashford)坦承對於凱特癌症消息深感「震驚」並強調：「我只是沒料到會是這種情況。」透露自己和朋友都非常關注此事在抖音(TikTok)等社群平台掀起的熱度。

17歲的伊莎貝拉(Isabella)也直言凱特罹癌「真的很可怕」，但終於理解凱特決定遠離公眾視線並退出社群媒體的原因，儘管如此，伊莎貝拉認為凱特在母親節照片修圖之舉，反倒讓情況「變得更糟」。

至於33歲的米勒(Sam Miller)也表示，女友對於凱特諸多傳聞相當關注，如今謎底揭曉；他說：「謎團終於解開，他們對外開放是一件好事。」並認為此舉可能會鼓勵其他民眾主動接受癌症篩檢。

凱特 拜登 癌症

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