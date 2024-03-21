交不出保證金 川普控檢：想偷我錢

川普是否第七度宣布「破產」，仍在觀察。（美聯社）

前總統川普 上個月被判處金融欺詐罪成共罰款4.64億元，須在25日前繳納，否則將沒收他名下資產；川普提出上訴卻又不可能湊齊這筆巨額保證金，是否第七度宣布「破產」仍在觀察。

川普的律師團已向上訴法院聲明無力籌措全額保證金，希望說服法院允許他支付較小數目的保證金，又或延至上訴後才支付。不過紐約州 州檢察長辦公室最新致函上訴法院，請求不要理會川普主張，並表明最快將在截止日25日扣押川普財產。

川普對此在他的社媒平台連續兩天指控紐約州法官「不稱職及濫用職權」，又抨擊紐約州民主黨籍州檢察長詹樂霞(Letitia James)「不關心法律，不關心事實，什麼都不關心，只關心我的錢，干涉選舉！！這個案子應該結束了，但州檢察長卻想濫用她的權力來偷我的錢！！」。

詹樂霞其中一個建議是川普可發行4.64億元的債券籌集保證金，認為大公司發行數十億元的債券是很常見的，不過川普至少支付10億元現金及流動資產做抵押。對此詹樂霞建議川普向法院提供房地產 。

川普律師團隊21日反駁這個想法，指不切實際也不公平，指這等於由法院指定的官員持有房地產，在功能上監督川普的商業運作。這也是才有川普抨擊詹樂霞「偷他錢」的說法。

若然最終要走到扣押資產的一步，過程也不會很快速或容易，因為川普幾乎是透過成立有限公司，並最終由他的信託來控制。

他的資產包括川普大樓、在川普大樓的頂層公寓、華爾街40號、毗鄰中央公園的酒店以及許多公寓大樓等300多個，還有一些是用「川普」作品牌的。

東北大學犯罪及刑事司法教授帕薩斯(Nikos Passas)指出，川普集團組織結構複雜，他並非紙面上的擁有人，因此不能沒收某些資產，要解決這個問題並不簡單，也不會很快。

其實法庭作出裁決，只是債權人試圖追回財產的第一步，如要扣押資產，將會採取額外的措施，例如對資產留置權或取消財產贖回權，這都要在法庭上採取行動。