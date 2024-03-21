拜登綠能新規「開刀」燃油車 油電混合成過渡方案

南韓現代Ioniq推出更新式的油電混動車，受到市場重視。(路透)

拜登 政府終於向燃油汽車開刀，白宮 與聯邦環保署(EPA)公布有史以來最嚴格的多污染物排放標準，法規針對的雖是汽油動力汽車，但目的是推動電動車 (EV)在全國範圍內的廣泛應用，確保到2032年時，在美國銷售的大部分乘用汽車及輕型卡車，都是電動車或油電混合動力車。

EPA約在一年前提出快速轉向電動車的規定，確保未來十年所有銷售的車輛中，有三分之二(67%)是電動車，但在最新公布的計畫作出了調整，放慢了電動車的推廣速度，並以油電混合動力車作為過渡方案，目標是到2032年，電動車占比35%至56%，油電車占比13%至36%。

有分析指出，減少電動車的比重是由於其銷售遲緩且價格昂貴，根據北美二手車行業的標桿性定價雜誌「凱利藍皮書」(Kelley Blue Book)數據，2023年電動車銷量成長47%，占汽車銷量7.6%，但今年頭兩個月增長出現放緩，相反油電混合動力車銷量的成長速度快於純電動車。

代表主要汽車製造商的行業組織「汽車創新聯盟」(Alliance for Automotive Innovation)指出，去年全國汽車銷售總額裡，電動車與油電車共占9.3%，按此推算，油電車僅占1.7%左右。

燃油汽車仍廣受歡迎，最重要原因是電動車昂貴得多，即使有聯邦及州政府的慷慨補貼，電動車平均價格為5.25萬元，而小型汽油車平均價格為2.4萬元，相差達一倍多。

另外，充電基礎設施增長速度跟不上電動汽車的成長步伐，都令消費者卻步。更重要因素，傳統汽車製造商在燃油汽車上賺的錢比電動汽車要多得多，有些電動汽車根本沒有盈利。

因此汽車創新聯盟總裁兼執行長博澤拉(John Bozzella)認為，EPA調整後的電動車目標雖仍是個超常目標，但比最初提出的目標更加合理。

然而短期內電動汽車的劣勢仍然存在，加上白宮氣候顧問扎伊迪(Ali Zaidi)也聲稱，油電混合汽車也有助實現減排目標，估計消費者會把目標轉向目前所占份額仍然較小的油電混合汽車。