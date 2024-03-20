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遭陌生人非法占屋 紐約屋主換鎖反被上銬逮捕

記者王若馨／紐約報導
法拉盛的屋主安達洛羅，屋子被不明人士占據，她在換鎖後，竟被紐約警察上銬逮捕。依紐約法律，住者只要住在屋裡30天，屋主就不能強制予以驅趕。（擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)
法拉盛的屋主安達洛羅，屋子被不明人士占據，她在換鎖後，竟被紐約警察上銬逮捕。依紐約法律，住者只要住在屋裡30天，屋主就不能強制予以驅趕。（擷自YouTube@Eyewitness News ABC7NY)

美國廣播公司(ABC)19日報導，紐約市皇后區法拉盛一名屋主的百萬房產，被素不相識的占屋者入侵，她找來鎖匠更換門鎖，卻換來被捕的下場。

47歲的阿黛爾·安達洛羅(Adele Andaloro)表示，她繼承了父母留給她的一棟房產，上個月當她想出售這棟房屋時，卻發現已有陌生人住在裡面，且房屋的前門及門鎖都已被換掉。

ABC記者跟著安達洛羅前往這棟位於法拉盛160街的房屋，剛好目擊到占屋者出入；一名婦女看到安達洛羅與記者後，把門鎖打開就迅速離去，然而安達洛羅與記者進屋後，卻發現還有兩個男性睡在她家裡。

其中一名男性對記者說，他兩天前才搬進來，另一人拒絕回答。

在兩名男性被警方帶走後，安達洛羅請了鎖匠換鎖，但還不到十分鐘，對方就叫了警察來逮捕安達洛羅。

依據紐約市規定，如果有人在一處房產居住達30天，就可以主張自己居住在該建築的權利；其他人未經其同意關掉水電暖氣、換鎖與移動房客物品都是違法的。

換鎖涉「非法驅逐罪」

雖然安達洛羅持有房產證，而占屋者無法出示相關證明，但警方告訴她，她必須與對方上法院解決問題；因為她換了鎖，所以警方以「非法驅逐罪」上銬逮捕了她。

「這真是太不公平了。」身為屋主的安達洛羅表示，這些人自2月6日起占據了她的房屋，「等到有人開始做調查、等這些程序跑完，他們早就待超過30天了」。

一名自稱持有租約的男子羅德里茲(Brian Rodriguez)對ABC記者說，他幾個月前搬進這棟房子，並與一名房產經紀人簽署了文件，但在記者詢問下，他既沒有出示文件，也沒有透露房產經紀人的身分。

「如果她願意給我錢，我就搬，」羅德里茲說，「不然就法院見。」

法拉盛 紐約市 皇后區

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