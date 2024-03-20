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無證客抵美後轉往大城市 紐約、伊州等衝擊最大

編譯陳韻涵／綜合19日電
無證移民來美國，去紐約、伊利諾和科羅拉多州的大城市居多。（美聯社）
無證移民來美國，去紐約、伊利諾和科羅拉多州的大城市居多。（美聯社）

在無證客潮湧來美之際，外界關注到紐約州、伊利諾州和科羅拉多州的大城市受到的衝擊最大，而彭博新聞分析邊境和紀錄移民法庭數據報導，不僅事實正是如此，德州和佛羅里達州的無證移民也還在持續增加。

移民法庭紀錄顯示，多數無證移民抵美後轉往紐約州、伊利諾州和科羅拉多州的大城市，前述地區受無證移民激增影響最甚。數據顯示，經常抱怨吸收無證移民處理費用的德州和佛州，仍是無證移民選擇落腳的目的地。

伊利諾州移民法庭的案件在2023年比2021年增加九倍，科羅拉多州增七倍，紐約州增五倍，這都比德州和佛州的情況嚴重。

數據顯示，紐約州的移民數量為去年人均最高，每100位居民就有一位無證移民，其次為新澤西州和佛州的0.9，接著是德州和科羅拉多州的0.8，伊利諾州則以0.6排名第八。

數據顯示，尋求庇護者各地都有，擴及城市和鄉村，後者向來雇用大量移民從事肉類包裝和農務。

報導指出，相關數據並不精確，純靠無證移民提供給美國官員處理移民案件的資訊，有時這些移民去別的地方，或不知道他們的目的地在哪。

去年9月一項審計顯示，在邊境巡邏隊(Border Patrol)紀錄中有18%的無證移民地址遺失、無效或不是合法的住宿地，但移民法庭的案件仍勾勒出無證移民在美分佈的樣貌。

新一波移民浪潮讓向移民法庭案件激增，由於積件眾多，庇護案件的首次聽證會平均要等四年。

紀錄顯示，愈來愈多移民以家庭形式來美，這與過往常是單身成人前來的情況不同。

十年前，絕大多數移民法庭的案件涉及來自墨西哥、薩爾瓦多、宏都拉斯和瓜地馬拉的居民；如今，來自這四國的移民僅占少數，反而大多數人是來自哥倫比亞、厄瓜多，以及委內瑞拉、古巴與海地的公民，這些人可能有資格根據人道假釋條款在美停留一段時間。

移民 德州 紐約州

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