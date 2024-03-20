3.2萬有前科無證客湧美 人數3年來增加340%

據CBP統計，過去三年逮捕的無證移民，有犯罪紀錄者上升340%。（路透）

聯邦海關及邊界保護局(CBP )數據指出，過去三年逮捕的無證移民當中，有犯罪前科者成長340%，在2023會計年度來到史上新高的3萬2194人，且自去年10月1日以來還有1萬1958名有前科的人夾混在忙碌的入境港，想進入美國而被捕。

福斯新聞網聖地牙哥台19日報導，這些被捕的人面對鏡頭有時板著臉，身上滿是刺青，其他人看來平常，眼神向下，仿彿很悲傷或很悔恨。過去一周，外國逃亡中的重犯、侵害兒童犯及幫派成員想神不知鬼不覺地潛入美國，他們僅占其中一部分；但這類人數目上升之中。

前述數據看似驚人，但有前科的外國人想闖關而被捕，上個會計年度僅占CBP逮捕總數的1%；幾百萬無證客 已經入美。

CBP數據顯示，2023會計年度轄下的「現場行動辦公室」(OFO)記錄遭遇無證客113萬人，邊界巡邏隊則超過200萬，還不包括86萬人未經查獲；那些未被捕的無證移民有無前科並不清楚。

邊巡隊長歐文斯(Jason Owens)表示，過去五個月逮捕的幫派分子超過200人，來自哥倫比亞的47人最多，接下來是薩爾瓦多的30人、墨西哥26人。

委內瑞拉暴力幫派「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)成為焦點，邊巡隊向屬下幹員示警，要抓這些越界的幫派分子。有線電視新聞網(CNN)報導指出，邊巡幹員在2022年10月到2023年10月之間，便逮捕38名幫派分子，其中兩人是在邊界艾爾帕索段(El Paso)落網。

前駐艾爾帕索段、土桑段邊巡隊長小曼雅瑞茲(Victor M. Manjarrez Jr.)同意，落網的有前科無證客數目看似驚人，但只占全體無證客很小的比例。他表示過去那些人占邊巡隊逮捕數的14%到17%；因為無證客投降而申請政治庇護 ，所以數字可能下降，但有前科的人不能申請庇護。

曼雅瑞茲表示，逃犯或慣犯哪怕僅一人穿越邊界都會造成傷害，邊巡隊動用科技或與其他國家執法單位強化關係，原因之一就是為了阻擋他們。