我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子自曝曾吸毒 川普：當總統「不排除驅逐出境」

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

3.2萬有前科無證客湧美 人數3年來增加340%

編譯潘勛／綜合19日電
據CBP統計，過去三年逮捕的無證移民，有犯罪紀錄者上升340%。（路透）
據CBP統計，過去三年逮捕的無證移民，有犯罪紀錄者上升340%。（路透）

聯邦海關及邊界保護局(CBP)數據指出，過去三年逮捕的無證移民當中，有犯罪前科者成長340%，在2023會計年度來到史上新高的3萬2194人，且自去年10月1日以來還有1萬1958名有前科的人夾混在忙碌的入境港，想進入美國而被捕。

福斯新聞網聖地牙哥台19日報導，這些被捕的人面對鏡頭有時板著臉，身上滿是刺青，其他人看來平常，眼神向下，仿彿很悲傷或很悔恨。過去一周，外國逃亡中的重犯、侵害兒童犯及幫派成員想神不知鬼不覺地潛入美國，他們僅占其中一部分；但這類人數目上升之中。

前述數據看似驚人，但有前科的外國人想闖關而被捕，上個會計年度僅占CBP逮捕總數的1%；幾百萬無證客已經入美。

CBP數據顯示，2023會計年度轄下的「現場行動辦公室」(OFO)記錄遭遇無證客113萬人，邊界巡邏隊則超過200萬，還不包括86萬人未經查獲；那些未被捕的無證移民有無前科並不清楚。

邊巡隊長歐文斯(Jason Owens)表示，過去五個月逮捕的幫派分子超過200人，來自哥倫比亞的47人最多，接下來是薩爾瓦多的30人、墨西哥26人。

委內瑞拉暴力幫派「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)成為焦點，邊巡隊向屬下幹員示警，要抓這些越界的幫派分子。有線電視新聞網(CNN)報導指出，邊巡幹員在2022年10月到2023年10月之間，便逮捕38名幫派分子，其中兩人是在邊界艾爾帕索段(El Paso)落網。

前駐艾爾帕索段、土桑段邊巡隊長小曼雅瑞茲(Victor M. Manjarrez Jr.)同意，落網的有前科無證客數目看似驚人，但只占全體無證客很小的比例。他表示過去那些人占邊巡隊逮捕數的14%到17%；因為無證客投降而申請政治庇護，所以數字可能下降，但有前科的人不能申請庇護。

曼雅瑞茲表示，逃犯或慣犯哪怕僅一人穿越邊界都會造成傷害，邊巡隊動用科技或與其他國家執法單位強化關係，原因之一就是為了阻擋他們。

無證客 CBP 庇護

上一則

德州新法怎逮無證客？要點一次看

下一則

國安雙法兩道閘門 香港「水潑不進」

延伸閱讀

紐約長島一老人又被詐騙 兩華人被捕

紐約長島一老人又被詐騙 兩華人被捕
CBP認可 安大略機場升級著陸權機場

CBP認可 安大略機場升級著陸權機場
南加邊境查獲百萬毒品 藏於泡沫車座辣椒雜貨中

南加邊境查獲百萬毒品 藏於泡沫車座辣椒雜貨中
南加爾灣女網紅 涉國會暴亂被捕

南加爾灣女網紅 涉國會暴亂被捕

熱門新聞

房仲業者通常抽取6%購屋佣金，但根據最新的訴訟和解，待法官批准，未來買房費用可望降低，甚至不用透過房介。（美聯社）

房市大地震 房仲協會將取消6%售屋佣金 可望拉低房價

2024-03-16 02:30
王室發布的凱特王妃與子女合照，她摟住女兒腰部的左手，卻未戴戒指，引發猜疑。(美聯社)

凱特王妃「消失了」…威廉王子爆婚外情？主流媒體跟進

2024-03-16 02:25
部分房屋仲介公司已試行新的低佣金方式，不過買家須自己做功課，賣家有可能較難脫手。(美聯社)

房仲試行「低佣金」模式 對買賣雙方都有影響

2024-03-18 13:47
許多享受Medicaid福利的老人過世後，家屬會收到州政府的帳單，向他們追討醫療費用。(美聯社)

Medicaid追討死者數萬債務 子女被迫賣遺產房

2024-03-18 12:40
美國6%的房仲佣金，堪稱全世界最貴，多數國家為1%-3%，每年有1000億美元流入房仲口袋。（美聯社）

取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業

2024-03-16 02:28
確保醒來不是由外部因素引起的也很重要。優化睡眠環境，如控制噪音、光線和溫度，有助於提高睡眠質量。（Pexels）

快看世界／為什麼你總是在半夜三點醒來？

2024-03-12 17:17

超人氣

更多 >
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅
北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散

北京汽車衝撞機車及行人 多傷 現場民眾聚集未散