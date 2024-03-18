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與川普聚餐 馬斯克：沒談錢、沒有表態支持

編譯莊瑞萌／綜合18日電
前總統川普。(路透)
前總統川普。(路透)

特斯拉電動車(Tesla)與SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)在3月初曾在友人的早餐場合上與前總統川普會面，對此，他表示不打算捐款給任何候選人，目前也尚未決定支持哪位總統人選。

馬斯克在接受CNN前主播勒蒙(Don Lemon)專訪時表示，3月初在佛羅里達州棕櫚灘與川普的早餐會面是「不期而遇」，他並否認席間川普曾要求他給予金錢奧援或站台。他說，「我當時正在朋友家吃早餐，川普就突然來了，就這樣。」「無論在任何情況下，我都不會支付他的法律費用，」馬斯克繼續說道，「而且他也沒有向我要錢。」

在訪談過程中，勒蒙持續追問馬斯克與川普早餐的細節以及他是否會在總統競選上給予財務支持或替候選人站台。對此，馬斯克笑著談論川普說道，「其實大部分時間都是他在說話，川普總統為人相當健談，我不記得他說過什麼未曾公開說過的話。」馬斯克接著說，他不打算捐款給任何候選人。他表示，「我會表達我的意見，但我應該不會在金錢上施加重大的影響。」

「也許在最後階段，我會支持某位候選人，但還不確定，」他繼續說道。「我會在選前做出一個審慎的決定，如果我決定支持某個候選人，我會對外解釋清楚。」

馬斯克承認與拜登「保持距離」

他也承認已經與拜登「保持距離」並笑著說，「這一點我沒有隱瞞。」對此，勒蒙認為馬斯克「保持距離」的說法就形同是支持川普。馬斯克則回應說，「從現在到投票日還有很多事情可能發生，到那時，我不一定會支持其中一位候選人。不過，如果我支持了，我會提供非常充足的理由，為什麼我支持其中一方。」即便如此，馬斯克表示，他「不太可能」會提供任何一方競選活動上的金錢支持。

特斯拉執行長馬斯克。(路透)
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

馬斯克 川普 拜登

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