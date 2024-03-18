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俄大選 普亭87.8%得票率創紀錄 將再做6年

編譯廖振堯／綜合17日電
俄羅斯大選的出口民調顯示，普亭獲得87.8%選票，可以再做六年總統。圖為普亭在克里姆林宮線上投票。(歐新社)
俄羅斯大選的出口民調顯示，普亭獲得87.8%選票，可以再做六年總統。圖為普亭在克里姆林宮線上投票。(歐新社)

俄羅斯六年一度的總統大選17日落幕，出口民調顯示，現年71歲的俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)以創紀錄的87.8%壓倒性優勢勝選，再獲六年任期，向西方展示無論是戰爭或和平時期，他都能鞏固權力控制；但數千名反對者在各地投票站舉行抗議活動，美國亦斥責這次投票既不自由也不公平。

俄國任期最長領導人

路透報導，普亭本次連任將使他超越史達林(Josef Stalin)，成為該國200多年來任期最長的領導人。民調機構民意基金會(FOM)的出口民調顯示他贏得87.8%選票，是蘇聯解體後的最高得票率。

俄羅斯大選投票的第三天，莫斯科還是有大批選民排隊投票。(路透)
俄羅斯大選投票的第三天，莫斯科還是有大批選民排隊投票。(路透)

這次大選共約1億1400萬名選民投票，選舉官員表示，截至當地時間下午6點(美東17日上午11時)投票結束時，全國投票率為74.22%，超過2018年的67.5%。

普亭對手得票率皆極低，俄國共產黨候選人卡里托諾夫(Nikolai Kharitonov)以略低於4%位居第二，新人民黨候選人達凡科夫(Vladislav Davankov)位居第三，自由民主黨極端民族主義者斯魯茨基(Leonid Slutsky)居第四。

數千反對者在各地抗議

最著名的反對派人士納瓦尼(Aleksey Navalny)上個月於獄中去世，他的支持者號召俄羅斯民眾參加抗議活動，稱普亭為「腐敗獨裁者」，目前還沒有獨立統計有多少人參加了示威活動；但到達抗議時間時，路透記者看到莫斯科、聖彼得堡等投票站的選民流量增加，尤其是年輕人。

在拉脫維亞等待投票的俄羅斯選民舉著標語「阻止普亭、停止戰爭」。(歐新社)
在拉脫維亞等待投票的俄羅斯選民舉著標語「阻止普亭、停止戰爭」。(歐新社)

納瓦尼去世後反對派聲勢大減，其他主要反對派人物都在國外，或入獄或死亡。納瓦尼遺孀尤利雅(Yulia Navalnaya)於俄國駐柏林大使館的海外投票所現身投票，數百人聚集在站外歡呼高喊她的名字。

選前離奇死亡的俄羅斯反對派領袖納瓦尼的遺孀尤利婭(中)17日在德國柏林進行海外投...
選前離奇死亡的俄羅斯反對派領袖納瓦尼的遺孀尤利婭(中)17日在德國柏林進行海外投票。(歐新社)

大選期間連日發生一些零星抗議事件，有人縱火燒投票站，或向投票箱倒入綠色染料、在上面留下辱罵普亭的口號。據監督鎮壓異議的組織OVD-Info稱，俄羅斯周日各地至少有74人被捕。

俄國2014年奪取的克里米亞及其他四個2022年後占領的烏克蘭地區亦進行投票，烏克蘭總統澤倫斯基17日直言普亭就是想永遠掌權。「這種模擬選舉的行為沒有合法性。普亭應該在海牙接受審判，這是我們必須確保的。」

美斥選舉不公平不自由

白宮國家安全委員會(National Security Council)一位發言人也表示，鑑於普亭曾監禁政治對手、阻止其他人競選等行為，這次選舉顯然不自由也不公平。

投票 普亭 俄羅斯

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