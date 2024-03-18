禁抖音、擋美鋼出售 凸顯兩黨轉向保護主義

拜登罕見聲明反對日本企業收購美國鋼鐵公司，圖為美國鋼鐵在賓州的廠區之一。(美聯社)

過去一周接連發生眾院通過抖音(TikTok)禁令、拜登 總統發布罕見聲明反對日本製鐵(Nippon Steel)收購美國鋼鐵(United States Steel)，華府 兩項強硬行動顯示，所謂「華府共識」已經轉向，兩黨放棄擁護國際自由開放貿易，轉倡議更強調民族主義和保護主義的經濟願景。

華爾街日報分析指出，儘管基於法律和政治障礙，TikTok和美國鋼鐵的命運仍難逆料，但國家安全考量顯已滲透美國生活和經濟活動各領域。如此情勢發展，可能降低外國投資 者和企業在美開展業務的意願。

短期內，支持「美國製造」可能有助提振國內企業和工人就業機會；但標準經濟理論認為，從長遠來看，對進口和外國投資設下障礙，可能增加消費者成本，並剝奪美國工人和企業專業知識與資本。

2016年以前，兩黨領袖普遍認同的「華府共識」仍是開放對外貿易投資，儘量減少政府干預市場。但川普總統入主白宮，對中國及其盟友徵收關稅，斷然打破此共識；拜登現在也延續了其中許多政策。

拜登14日罕見發表聲明，反對日鐵以141億元收購美鐵，被認為在許多方面堪稱「空前」。日本是美國盟友，美國鋼鐵也並非軍方直接供應商。與多數敏感的外國收購一樣，財政部領導的跨部會外國投資委員會(Cfius)正在審查這項交易；委員會可以建議拜登阻止收購。

WSGR律師事務所合夥人海菲茨(Stephen Heifetz) 表示，「拜登就懸而未決交易案發表聲明極不尋常，該聲明也與拜登等多位總統擁護的開放投資政策存在衝突。」

華爾街日報指出，拜登反對此收購交易的根源是工會擔心工人失業；美國鋼鐵總部位於賓州匹茲堡，賓州是11月總統大選的關鍵搖擺州。

華府商業團體美國商會(U.S. Chamber of Commerce)指責拜登干預表示，「Cfius審查勢在必行，若如預期般，未顯示任何國家安全問題，出售程序理當繼續。」

值得一提的是，國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)去年已公開宣揚所謂「新的華府共識」；這種新世界觀和新做法要求採取關稅和補貼相結合方式，支持美國國內鋼鐵、半導體和汽車等重要產業，扭轉美國製造業實力數十年來持續下滑趨勢。持此觀點者認為，全球自由貿易有助降低消費價格，但美國工人和國家安全卻為此付出代價。