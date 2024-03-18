81歲拜登戲謔77歲川普老、精神狀態不適任總統

拜登調侃自己的高齡來抨擊對手，稱是前總統川普的年紀太大，精神狀態也不適任總統。(美聯社)

拜登 總統16日在年度媒體晚宴上用調侃自己的高齡來抨擊對手，稱是前總統川普 的年紀太大，精神狀態也不適任總統。

拜登任內首度出席烤架俱樂部晚宴

81歲的拜登16日出席在華盛頓君悅酒店(Grand Hyatt)舉行的華盛頓烤架俱樂部和基金會晚宴(Gridiron Club and Foundation Dinner)時表示，現在有兩名總統候選人，「有一位參選人年紀太大、精神狀態也不足以勝任總統，而另一位參選人就是我。」

2024年大選活動如火如荼進行，拜登與川普二度對決的局面浮現之際，拜登首度在任內參加這場由媒體組織自1885年以來舉辦的盛宴，當年總統克里夫蘭(Grover Cleveland)拒絕參加，往後歷屆總統任內至少會參加一次記者和政治菁英匯聚的烤架俱樂部晚宴。

自嘲記憶力遭批評 指川普也曾失誤

拜登呼應競選團隊的策略，譴責川普對普亭太軟弱。(美聯社)

拜登在晚宴上自嘲他的記憶力遭受批評，另批評77歲的川普也曾失誤；拜登說：「別告訴他，他以為他的對手是(前總統)歐巴馬。」

拜登話鋒一轉，嚴肅說道，川普若回鍋白宮，是對民主的真正威脅；川普持續宣揚2020年大選被竊論。

拜登呼應其競選團隊的策略，譴責川普對俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)太軟弱。

拜登說：「我們正處於民主的空前時刻，民主與自由確實受到攻擊，普亭在歐洲進軍，川普卻向普亭低頭，要他『儘管隨心所欲』。」

拜登接著介紹烏克蘭駐美大使馬爾卡洛娃(Oksana Markarova)，以及愛沙尼亞總理卡拉斯(Kaja Kallas)，說道：「我們不會屈服，他們不會退縮，我也不會折服」。

拜登在晚宴尾聲提及自由媒體的重要性，儘管他不認同報章雜誌的一切，但理解其必要性，且正努力斡旋將遭俄國逮捕的「華爾街日報」駐俄記者格什科維奇(Evan Gershkovich)，以及在敘利亞報導戰地新聞失蹤的泰斯(Austin Tice)帶回美國。

拜登對屢遭川普攻擊的記者表達支持，強調媒體「不是全民公敵，而是所有自由社會的支柱」。

拜登說：「好媒體是社會明鏡，我們需要你們。」