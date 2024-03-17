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聯邦對TikTok開戰後 中企來美更卻步、籌資更難

編譯盧炯燊／綜合16日電
據報導，TikTok砸下數千萬元，聘請退休重量總國會參議員進行遊說，保護不被下架。圖為TikTok報行長周受資1月在國會作證。(美聯社)
據報導，TikTok砸下數千萬元，聘請退休重量總國會參議員進行遊說，保護不被下架。圖為TikTok報行長周受資1月在國會作證。(美聯社)

TikTok無疑是全球最成功的社交應用程式之一，受到它的刺激，讓其他有中國背景的應用程式及企業，也受到包括美國投資者在內的熱烈追捧；然而，美國政府因為國安因素，一波又一波的針對TikTok，已使中資企業在美國集資愈來愈困難。

紐約時報16日報導，美國投資者投入TikTok母公司「字節跳動」的數額達80億元，然而現在面對美國政府強迫出售或是禁止的前景下，它已不太可能為投資者提供任何立即回報。

過去受到激勵下，投資者也紛紛向螞蟻金服、PingPong和Geekplus等中國公司注入資金，這些公司現在極有可能成另一個TikTok。

專門追蹤初創企業數據的PitchBook指出，僅在2021年，風險投資者向中國企業注入近470億元；另外，根據專注美國海外投資的組織「未來聯盟」(Future Union)的數據，在2018年至2022年，美國公共退休基金及大學的捐贈基金等，向中國企業投資了約1460億元，但這些資金都被綁住了。

TikTok被迫出售的可能性愈來愈大，然而它最關鍵的核心及最有價值的資產，即推薦演算法，不可能包括在內。早於2020年，當TikTok即將與美國買家達成出售協議時，北京即將演算法等技術列入新的出口管制規則。

因此哥倫比亞商學院教授、投資銀行Evercore的顧問基尼(Jonathan Knee)認為，任何成功收購TikTok的公司，雖然擁有該品牌，但卻不會擁有演算法，「這樣不知會買了什麼」。

其他中國科技公司也會類似的障礙而失去吸引力，去年被收購的中國公司為3151家，只是2019年總數6341家的一半。

自從叫車巨頭「滴滴出行」2021年在美國IPO僅幾個月，遭中國監管機構要求而退市後，已很少有中企在美國上市。中企在美國上市從2018年至2021年的每年約18個，已下降到2022年的僅3個，現在加上TikTok事件，可說是意興闌珊。

投資 TikTok 紐約時報

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