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取消佣金6% 購屋有4個影響 百萬名仲介恐失業

記者胡玉立／綜合報導
美國6%的房仲佣金，堪稱全世界最貴，多數國家為1%-3%，每年有1000億美元流入房仲口袋。（美聯社）
美國6%的房仲佣金，堪稱全世界最貴，多數國家為1%-3%，每年有1000億美元流入房仲口袋。（美聯社）

全國房地產商協會（NAR）15日凌晨同意以4億1800萬元與控告NAR反競爭、違反反壟斷法的集體控方達成和解協議；但更重要的是，NAR同意取消標準佣金6%的規定，賣方仲介不再需要提供買方仲介佣金；買賣仲介佣金就此「脫鉤」，佣金還可能被取消，等於撤除美國房地產仲介業一大基石，對未來購屋影響巨大。

紐約時報分析指出，一旦和解協議獲法官批准，此案影響深遠，包括：

房價下跌

美國消費者聯盟(Consumer Federation of America) 退休執行總監布羅拜克(Steve Brobeck)表示，「脫鉤，將允許佣金被取消及透過談判降低，從而降低房價和總體消費成本。房市價格更透明化，買賣方可透過談判比價，迫使佣金比率下降。」

美國人每年房地產佣金支出約1000億元，此和解協議經聯邦法院核可後，佣金支出預計將大減至少200億元，最多減500億元。

6%佣金不再是常態

房仲協會將取消抽取6%的仲介費規定，將衝擊現有百萬人的房屋仲介圈，估計不少人因此...
房仲協會將取消抽取6%的仲介費規定，將衝擊現有百萬人的房屋仲介圈，估計不少人因此退場。圖為一名房仲帶買主看房。（美聯社）

NAR制定標準佣金5%或6%行規，是全球房仲佣金最高之一。保證佣金率被取消後，仲介可能被迫降低佣金求勝。布羅貝克指出，「儘管美國房仲費不太可能降到像英國那樣只有1%或2%，但肯定會大幅下降，佣金也將更加反映仲介銷售能力和努力。」

買方仲介「引導」買更貴房屋的情況變少

NAR規定，賣方仲介售屋消息上架時，須表明給買方仲介多少回扣。批評者指此做法促使買方仲介將客戶「引導」至更高價房屋，以收取更高佣金。根據和解協議，任何顯示仲介回扣或報酬的欄位將完全取消，有助遏制陋習。

上百萬名房產仲介可能離場

疫情期間房貸利率暴跌，房市繁榮，房地產仲介人數激增。2020年和2021年有逾15萬6000人獲得房仲許可證；NAR會員人數2022年達到160萬會員最高峰。但現在很多仲介都在苦撐，佣金率降低只會讓情況更糟。去年全國一半仲介只賣出一棟房子。

現在房仲業面臨巨大變革，分析人士預測，將出現大規模仲介離職。Keefe, Bruyette&Woods投資銀行公司報告預計，隨著共享佣金制度消失，可能有100萬名房仲離場。

有24年資歷的內華達州房屋仲介珍‧麥唐納(Jen McDonald)表示，「經驗豐富的房地產仲介有良好聲譽和堅實人脈；比較新的房仲如果沒有既定聲譽或強大客群，很難留住客戶或吸引新客戶。」

房地產 房價 紐約時報

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