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全美法拍屋上月超過3萬棟 5州溺水屋增幅大

編譯陳韻涵／綜合15日電
因房價高漲或繳不出房貸，全國的法拍屋（溺水屋）激增。（美聯社）
因房價高漲或繳不出房貸，全國的法拍屋（溺水屋）激增。（美聯社）

隨著國民持續應對生活費危機，全美法拍屋(foreclosure)2月數量大幅增加，其中南卡羅來納、密蘇里、印第安納、賓州和德州的「溺水屋」(underwater homes，指房價低於應還貸款)增幅最大。

房地產數據公司「ATTOM」報告指出，今年2月有3萬2938棟房子被列入法拍，原因包括違約通知、預定拍賣和銀行收回，同比今年1月減少1%，年增8%。

ATTOM執行長巴柏(Rob Barber)表示：「美國法拍屋年增顯示房地產市場動態正在改變，這股趨勢可能代表屋主的財務情況促使市場策略和貸款情況修正。」

福斯商業新聞報導，2月有28州完成法拍的房屋數量減少，貸方2月收回3397個產業，同比1月減少14%，年減11%；降幅最大的是喬治亞州，法拍屋完成量下跌52%，紐約州則減少41%。

至於法拍屋增加的州，分別是南卡羅來納州(驟增51%)、密蘇里州(50%)、賓州(46%)、德州(7%)，以及印第安納州(0.8%)。

當前法拍屋數量增加，但仍遠不及2008年金融危機的水準；但隨著高房價、高房貸利率和地產稅對國民的影響，法拍屋與溺水屋的問題可能急劇惡化。

房價和房貸利率飆升，導致房屋可負擔性來到數十年來最糟。房地產資訊網站「Zillow」統計顯示，房價和房貸利率讓全美擁房所需的薪資要求來到10萬6500元，比四年前的5萬9000元多了61%。

房屋負擔能力危機的原因很多，聯準會(Fed)去年暴力升息讓房貸利率首次衝上近20年來的逾8%高點。

高於預期的通膨數據讓投資者企盼馬上降息的希望破滅，利率目前緩慢下降，落在7%左右。 

房貸金融業者「房地美」(Freddie Mac)報告指出，本周的30年期固定房貸平均利率增至6.74%，遠高於新冠肺炎疫情期間的3%低點。

目前房貸利率幾乎是三年前的近兩倍，但房價少有變化，主因是可售物件稀少；疫情前鎖定較低房貸利率的賣家不願賣屋，想買房的人選擇有限。

利率 房價 房地產

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