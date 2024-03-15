我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8年前震驚聖蓋博谷社區命案終定案 史德運殺妻2姪謀殺罪成

凱特究竟去哪了？ 威廉「緋聞小三」再引關注

紐時：誰買TikTok不重要 真正威脅在「有魔力」的演算法

記者胡玉立／綜合報導
眾院通過TikTok法案，強迫將其美國業務賣給非中國業主，但紐時分析，TikTok的真正安全威脅，與誰擁有它無關，與誰編寫了讓TikTok運行的程式碼和演算法有關。（美聯社）
眾院通過TikTok法案，強迫將其美國業務賣給非中國業主，但紐時分析，TikTok的真正安全威脅，與誰擁有它無關，與誰編寫了讓TikTok運行的程式碼和演算法有關。（美聯社）

眾院13日以壓倒性多數宣布TikTok(抖音)對美國國家安全構成嚴重風險，須強迫將其美國業務賣給非中國業主，但紐約時報指出，這項立法並未完全解決TikTok更深層的安全問題。因為，TikTok的真正安全威脅，與誰擁有它無關，與誰編寫了讓TikTok運行的程式碼和演算法有關；這些演算法指導TikTok如何觀察用戶並提供用戶想要的東西；全美已有1億7000萬人手機安裝了這個「有魔力」的應用程式，占全美半數人口。

TikTok演算法是由其中國母公司「字節跳動」工程師開發，在軟體實驗室秘密組裝程式碼。中國已頒布法規，要求先經政府審查才能將任何「字節跳動」演算法提供外部人士。幾乎沒人預期北京會發出許可。

眾院法案要求未來TikTok新公司與「字節跳動」斷絕任何合作關係，包括「內容推薦演算法方面的任何合作」。這表示新公司須開發自己的「美國製造」演算法；沒有經典演算法的新TikTok版本，可能很快就會變得對用戶毫無用處，對投資者也毫無價值。

戰略國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)網路研究計畫負責人劉易斯 (James A. Lewis) 13日表示，眾院表決「是很好的象徵性姿態」，但「中國那邊對此案也有投票權」。

紐時指出，美中科技強國對峙爭論每天都在上演；拜登總統拒絕對中國出售最先進電腦晶片，中國反對強制出售史上最成功的TikTok應用程式。中國外交部13日指控華府「在無法以公平競爭取得成功的情況下，訴諸霸權舉措」。

TikTok是第一款在美國廣泛傳播的中國設計消費軟體，2016年TikTok首次發布時並未預見這個問題。沒多久，它的無所不在就引發擔憂，擔心中國政府會利用TikTok收集數據，追蹤美國公民習慣和愛好；美國各州政府驚慌失措，開始禁止公有手機和軍隊使用TikTok。但官員無法從普通用戶手中奪走它；於是，就有了今天的禁止TikTok法案。

領導能源和商業委員會的共和黨籍聯邦眾議員羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers)在眾院辯論中聲稱，TikTok是「中共寶貴的宣傳工具」，她舉例指出，TikTok使用「警報」促使其用戶聯繫國會議員敦促他們投下「反對票」，國會辦公室被這些來電淹沒。對TikTok高層來說，這是民主的體現；但對包括羅傑斯在內的部分國會人士來說，這恰恰證明了他們的觀點：「這只是中共小試身手，他們將其控制的應用程式『武器化』，操縱數千萬人來推動其議程。」

TikTok 眾院 中共

上一則

不可能批准出售TikTok？中批美「強盜邏輯」 放話堅決維權

下一則

禁令恐成真…上萬TikTok網紅憂收入不保 急尋其他平台

延伸閱讀

為促經濟 大馬、澳洲不跟進美國「禁Tiktok」

為促經濟 大馬、澳洲不跟進美國「禁Tiktok」
Q&A／假設拜登簽了TikTok法案 誰賺最大

Q&A／假設拜登簽了TikTok法案 誰賺最大
紐時：誰買TikTok不重要 真正威脅在「有魔力」演算法

紐時：誰買TikTok不重要 真正威脅在「有魔力」演算法
TikTok對有害內容檢查不力 義大利監管機構罰1千萬元

TikTok對有害內容檢查不力 義大利監管機構罰1千萬元

熱門新聞

拜登總統7日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)時，坐在拜登左後方的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)表情很有戲。(截取自X@OlgaBazova)

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

2024-03-08 09:15
中國全國政協會議10日閉幕，會中通過政治決議表明「共同推進祖國和平統一進程」，為兩會期間對台論述定調。圖為中共總書記習近平(左上)等人出席政協閉幕會。 (中新社)

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

2024-03-11 02:30
中國無證客進入美國去年人數激增，圖為穿越美墨邊境格蘭德河進入美國的中國人。（路透）

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

2024-03-07 15:18
建商正在配合住房市場，轉型改革，住出價位較低、房積稍小的連棟式公寓住房。(美聯社)

首購族沒錢 建商改蓋小巧房 新屋面積創14年新低

2024-03-11 02:26
確保醒來不是由外部因素引起的也很重要。優化睡眠環境，如控制噪音、光線和溫度，有助於提高睡眠質量。（Pexels）

快看世界／為什麼你總是在半夜三點醒來？

2024-03-12 17:17
拜登總統。(路透)

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

2024-03-10 10:41

超人氣

更多 >
習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到

習近平喝了一口茶後 臉色大變神情痛苦 被美媒拍到
從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？
染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗

染上痛苦不堪 醫生籲50歲以上打這疫苗
夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母
73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全

73歲華男遇襲左眼被刺傷 家屬：波特蘭不再安全