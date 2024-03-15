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不可能批准出售TikTok？中批美「強盜邏輯」 放話堅決維權

特派記者廖士鋒／北京報導
中國外交部發言人汪文斌認為，美國國會通過針對TikTok的法案，是強盜邏輯。(中新社)
中國外交部發言人汪文斌認為，美國國會通過針對TikTok的法案，是強盜邏輯。(中新社)

針對美國聯邦眾院通過有關TikTok的法案，擬迫使TikTok的中國所有者出售這款廣受歡迎的影音應用程式，否則將在美國禁用；中國外交部、商務部等發出強烈抗議，中國外交部指這完全是「強盜邏輯」，商務部則強調「將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益」。

中國外交部發言人汪文斌14日表示，美國看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯。美方對TikTok事件的處理將讓世人更清楚看到，美國所謂的規則秩序究竟是有利世界，還是只替美國服務。

外交部當天還發布6000字的「美國所謂『言論自由』的事實真相」報告，批評美國政府打壓TikTok是侵犯美國憲法第一修正案賦予美國人民的權利，打壓損害上億TikTok美國用戶在該平台上的自由，開創一個令人擔憂的先例。

中國商務部發言人何亞東則稱，美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平公正和非歧視的環境。

中國駐美大使謝鋒13日也在活動上指出，拿著顯微鏡放大中國經濟的問題，解決不了自身的挑戰；把「去風險」搞成「去中國」，只會雙輸多輸。7萬多家美企在中國投資興業，「中美經濟強行脫鉤將傷筋動骨」。

財經網站CNBC分析指出，從北京當局的強烈反應看，即使美國聯邦參院也通過類似眾院的法案，由拜登總統簽署成法，中國政府也不太可能批准字節跳動公司出售TikTok。報導引述分析人士說，「任何形式的剝離以及與另一家公司的併購，都須獲得中國政府的批准，預計中國政府會駁回，也會要求字節跳動拒絕」。

TikTok 商務部 眾院

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