TikTok市值估逾千億 前財長米努勤擬籌資買下「很棒的生意」

美國前財長米努勤透露有意組隊收購TikTok，市值估計超過千億美元，但中國放行的可能性很小。（路透）

共和黨人占多數席次的國會眾院13日表決通過，北京母公司字節跳動科技(ByteDance)必須在180天內出售TikTok ，否則TikTok將遭美國禁用，但法案送入參院後，兩黨參議員14日異口同聲表示，禁用TikTok法案恐怕出現侵犯憲法第一修正案權利疑慮。

另方面，前財政部長米努勤 (Steven Mnuchin)14日接受CNBC新聞頻道節目「財經論談」(Squawk Box)專訪時說，目前正在籌組投資團隊，打算買下TikTok；他說，TikTok是「很棒的生意」。

華爾街日報分析，TikTok市值估計超過1000億，向來主張TikTok必須與中國母公司切割的米努勤，並未透露要如何購買，但從米努勤的發言可以看出，用戶高達1億7000萬的熱門影音平台TikTok萬一真的被迫出售，不少潛在買主非常有興趣接手。

眾院13日以352票對65票通過表決，要求字節跳動科技必須出售TikTok，但法案送入參院後，兩黨參議員的反應卻顯得低調許多。

華盛頓時報報導，共和黨籍肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)說，以中國政府可能監控、操弄美國人民的理由逼迫TikTok出售美國事業「缺乏正當程序」。

米努勤受訪時則說，禁用TikTok法案應該要在國會通過，TikTok也應該出售。

他說，TikTok是「很棒的生意」(a great business)，目前正在籌組一支投資團隊，要把TikTok買下。至於投資團隊成員有哪些人，米努勤則拒絕透露。

對於眾院通過表決，TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)13日則說，公司將行使法律權利，抵抗禁用TikTok的法令。

61歲的米努勤曾任高盛集團(Goldman Sachs)資訊長，前總統川普 執政期間於2017年至2021年擔任財政部長。米努勤受訪時說，本周並沒有跟川普討論到TikTok，但他相信川普支持TikTok出售。

TikTok與字節跳動科技14日都沒有回應媒體詢問。