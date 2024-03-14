我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航往返金山客機1周狀況連連 安全性受質疑

拆彈演練到一半...美FBI加州訓練設施爆炸 至少16人受傷

眾院壓倒性通過TikTok法案 要求切割中國母公司 否則祭禁令

編譯潘勛／綜合13日電
為保國家安全與個人資訊隱私，國會眾院13日以352贊成對65票反對的壓倒性票數，表決通過法案，限期中國「字節跳動」公司在立法後6個月，自TikTok撤資，否則將強制應用程式商店下架TikTok程式。(美聯社)
為保國家安全與個人資訊隱私，國會眾院13日以352贊成對65票反對的壓倒性票數，表決通過法案，限期中國「字節跳動」公司在立法後6個月，自TikTok撤資，否則將強制應用程式商店下架TikTok程式。(美聯社)

眾院13日在兩黨合力支持下，以352-65的票數通過法案，要求TikTok(抖音海外版)的中國母公司把在美業務賣給非中國人，不然就得面臨查禁；時逢選舉年，兩黨爭著表態強硬對付中國，但法案想在參院過關前途艱難，就算通過還得面臨司法等諸多挑戰，但白宮呼籲參院盡速表決。

紐約時報報導，法案通過，加速北京與華府就一大堆科技掌控權攤牌，那些科技可能影響國家安全、言論自由及社媒產業。

眾院通過的法案要求字節跳動將TikTok賣給非中國籍的老闆，期限六個月。假如不能分割，TikTok就被查禁。

選舉年 中國成兩黨箭靶

TikTok2020年以來迭遇威脅，國會議員們日益認為北京與TikTok母公司「字節跳動」有關係，而升高美國的國安危機。13日共和黨減少辯論而加快通過本法案，支持與反對的票數相比之懸殊，反映法案廣獲兩黨支持，在選舉年把中國化為直接攻擊的靶子。

眾院票決的結果顯示共和黨人不理前總統川普，力挺本法案；民主黨人也站邊力挺這條拜登總統說會簽字的法案。

TikTok雖使盡渾身解數，動用其1億7000萬美國用戶向議員施壓，但仍無力阻擋；拜登政府也努力勸說國會議員，表示該短視頻平台由中國擁有，對美國家安全造成嚴重威脅，包括有能力介入選舉。

參院難過關 臨司法挑戰

眾院雖然快速通過，但該案要在參院過關前途艱難；參院多數黨領袖舒默對全案交付院會投票，不太起勁，而一些參議員已矢言要對抗本案；就算過了參院完成立法，可能還會面臨連串的官司挑戰。

共和黨眾議員蓋拉格(Mike Gallagher，威斯康辛州)名列法案的領銜提案人，投票前他於議場演說，指本案在「迫使TikTok斬斷與中國共產黨的關係」，而「保衛美國國安」即是共識。

TikTok、北京發聲譴責

TikTok發言人豪雷克(Alex Haurek)聲明指出，眾院程序鬼祟，法案強推過關只為一個理由：想查禁TikTok；該公司盼望參院能考量事實，傾聽選民，了解對經濟的影響，會有700萬家小企業受損，且抖音美國用戶有1億7000萬人。

中國外交部發言人汪文斌在美國眾院表決前即譴責華府無法在公平競爭中取勝，就訴諸霸權，並駁斥TikTok危及美國的想法。

加深美中掌控科技之戰

法案如果成為法律，可能加深美國與中國就掌控一堆重要科技之間的冷戰，太陽能源板、電動車及半導體都名列其中。

拜登已宣布限制美國金融公司對中國的投資，另限制把美國人的敏感資料如所在地點、健康資訊賣給仲介商而可能轉售給中國；臉書、YouTube之類的平台在中國遭封鎖，北京去年就反對出售TikTok。

美國眾議院7日通過法案，要求TikTok母公司中國「字節跳動」(圖)在六個月內切...
美國眾議院7日通過法案，要求TikTok母公司中國「字節跳動」(圖)在六個月內切割TikTok。(路透)

TikTok 參院 眾院

上一則

美派陸軍特種部隊長駐台灣 參與使用「黑黃蜂」無人機等訓練

延伸閱讀

TikTok禁令法案若通過 應用商店續更新將面臨民事處罰

TikTok禁令法案若通過 應用商店續更新將面臨民事處罰
內幕／業者高層失算...眾院迅猛封殺 TikTok措手不及

內幕／業者高層失算...眾院迅猛封殺 TikTok措手不及
特檢訪談曝光 拜登主動提及長子卻忘死期 律師在旁提醒

特檢訪談曝光 拜登主動提及長子卻忘死期 律師在旁提醒
特檢報告：拜登記性不佳 反問「我還是副總統嗎」

特檢報告：拜登記性不佳 反問「我還是副總統嗎」

熱門新聞

中國無證客進入美國去年人數激增，圖為穿越美墨邊境格蘭德河進入美國的中國人。（路透）

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

2024-03-07 15:18
拜登總統7日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)時，坐在拜登左後方的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)表情很有戲。(截取自X@OlgaBazova)

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

2024-03-08 09:15
中國全國政協會議10日閉幕，會中通過政治決議表明「共同推進祖國和平統一進程」，為兩會期間對台論述定調。圖為中共總書記習近平(左上)等人出席政協閉幕會。 (中新社)

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

2024-03-11 02:30
拜登總統。(路透)

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

2024-03-10 10:41
建商正在配合住房市場，轉型改革，住出價位較低、房積稍小的連棟式公寓住房。(美聯社)

首購族沒錢 建商改蓋小巧房 新屋面積創14年新低

2024-03-11 02:26
拜登總統7日發表國情咨文內容備受矚目。（美聯社）

拜登國情咨文：調高企業稅、年收入40萬以下家庭減稅

2024-03-07 10:24

超人氣

更多 >
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了

69歲成龍竟變這樣…「快速老化」照片曝光 網友淚目：童年結束了
「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘
WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區
眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用