眾院壓倒性通過TikTok法案 要求切割中國母公司 否則祭禁令

為保國家安全與個人資訊隱私，國會眾院13日以352贊成對65票反對的壓倒性票數，表決通過法案，限期中國「字節跳動」公司在立法後6個月，自TikTok撤資，否則將強制應用程式商店下架TikTok程式。(美聯社)

眾院 13日在兩黨合力支持下，以352-65的票數通過法案，要求TikTok (抖音海外版)的中國母公司把在美業務賣給非中國人，不然就得面臨查禁；時逢選舉年，兩黨爭著表態強硬對付中國，但法案想在參院 過關前途艱難，就算通過還得面臨司法等諸多挑戰，但白宮呼籲參院盡速表決。

紐約時報報導，法案通過，加速北京與華府就一大堆科技掌控權攤牌，那些科技可能影響國家安全、言論自由及社媒產業。

眾院通過的法案要求字節跳動將TikTok賣給非中國籍的老闆，期限六個月。假如不能分割，TikTok就被查禁。

選舉年 中國成兩黨箭靶

TikTok2020年以來迭遇威脅，國會議員們日益認為北京與TikTok母公司「字節跳動」有關係，而升高美國的國安危機。13日共和黨減少辯論而加快通過本法案，支持與反對的票數相比之懸殊，反映法案廣獲兩黨支持，在選舉年把中國化為直接攻擊的靶子。

眾院票決的結果顯示共和黨人不理前總統川普，力挺本法案；民主黨人也站邊力挺這條拜登總統說會簽字的法案。

TikTok雖使盡渾身解數，動用其1億7000萬美國用戶向議員施壓，但仍無力阻擋；拜登政府也努力勸說國會議員，表示該短視頻平台由中國擁有，對美國家安全造成嚴重威脅，包括有能力介入選舉。

參院難過關 臨司法挑戰

眾院雖然快速通過，但該案要在參院過關前途艱難；參院多數黨領袖舒默對全案交付院會投票，不太起勁，而一些參議員已矢言要對抗本案；就算過了參院完成立法，可能還會面臨連串的官司挑戰。

共和黨眾議員蓋拉格(Mike Gallagher，威斯康辛州)名列法案的領銜提案人，投票前他於議場演說，指本案在「迫使TikTok斬斷與中國共產黨的關係」，而「保衛美國國安」即是共識。

TikTok、北京發聲譴責

TikTok發言人豪雷克(Alex Haurek)聲明指出，眾院程序鬼祟，法案強推過關只為一個理由：想查禁TikTok；該公司盼望參院能考量事實，傾聽選民，了解對經濟的影響，會有700萬家小企業受損，且抖音美國用戶有1億7000萬人。

中國外交部發言人汪文斌在美國眾院表決前即譴責華府無法在公平競爭中取勝，就訴諸霸權，並駁斥TikTok危及美國的想法。

加深美中掌控科技之戰

法案如果成為法律，可能加深美國與中國就掌控一堆重要科技之間的冷戰，太陽能源板、電動車及半導體都名列其中。