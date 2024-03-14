美擬禁TikTok 中批「霸凌」：最終必將反噬自身

雖然TikTok執行長周受資在國會作證時的表現備受肯定，但仍無法阻擋眾院通過對TikTok的禁令。（美聯社）

對於美國眾院 通過禁TikTok 的法案，中國抨擊為「霸凌行徑」；中國外交部發言人汪文斌表示，儘管美方始終沒有找到TikTok威脅美國國家安全的證據，卻始終沒有停止對TikTok的打壓。

他指出，這種不能在公平競爭中取勝就採取霸凌行徑的做法，擾亂的是企業正常經營活動，損害的是國際投資 者對投資環境的信心，破壞的是正常的國際經貿秩序，最終必將反噬美國自身。

一直以來，中方在有關TikTok的問題上都是立場強硬，同時否認這個程式對美國構成安全威脅的說法及擔憂。

還在法案提出之初，中國商務部已反對要求出售TikTok的建議，指有關法案將會損害各國投資者赴美投資的信心，同時指出，出售或剝離TikTok會涉及技術出口問題，因此中國政府會按中國法律作出是否批准的決定。

TikTok也表明一旦法案通過，將會用盡一切法律手段抗爭，迫不得已才會剝離方式「分家」 。

去年3月，TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)首次到國會作證前數小時，北京已反對強迫出售TikTok。

早於2020年，北京在更新出口管理規則時，已將TikTok使用的演算法技術也包括受管理之列，因此當微軟、甲骨文等多家美國公司有意收購TikTok時，最終都因規則所限而遭到擱置，因此眾院這個法案要強迫中國母公司字節跳動(ByteDance)剝離TikTok，中國肯定不會同意。

此外，在國會眾院通過有關法案之前，聯邦政府已經禁止在其設施上使用TikTok，它在多個國家也在被禁之列。

先是歐洲議會、歐盟委員會及歐洲理事會等決策機構去年禁止在員工手機上使用 TikTok，之後加拿大、英國、澳洲、台灣等相繼採取同樣行動。

除了這些美國盟友外，就連北京的鐵桿兄弟巴基斯坦，也曾多次暫時禁止TikTok，不過後來又改變了決定。