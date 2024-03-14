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眾院迅猛封殺 TikTok措手不及 高層2周前還報告好消息

記者胡玉立／綜合報導
抖音海外版TikTok，在美國有1.7億人使用，是否全面禁用，成了政治和法律的大問題。（美聯社）
抖音海外版TikTok，在美國有1.7億人使用，是否全面禁用，成了政治和法律的大問題。（美聯社）

國會眾院13日以352票對65票通過法案，要求「字節跳動」(ByteDance)出售TikTok(抖音海外版)，否則後者將在美國被禁用。國會迅猛出擊，抖音措手不及；華爾街日報引述知情人士報導，兩周前，TikTok美國業務主管還向新加坡國際總部報告「好消息」，聲稱TikTok在美國的營運並未面臨迫在眉睫的危險。但他們返美後，驚覺自己失算。

知道要立法 沒料到這麼快

事實上，幕後由國會議員和拜登政府官員組成的跨黨派團體，一直在悄悄計畫立法，以禁用TikTok或強制將TikTok賣給非中國東主；該案最近還因抖音充斥著偏頗的以哈衝突影片，而獲得發展新動能。

知情人士表示，TikTok內部有部分高層知道議員正在立法，卻沒料到法案會這麼快贏得這麼多支持；因為，拜登競選團隊為吸引年輕選民，2月11日超級盃當天才剛開通抖音帳號，TikTok因此覺得打了一劑強心針。

周受資訪華府 遊說反禁令

國會議員上周公開草案立即獲得廣泛支持，錯估情勢的抖音，大感驚訝。TikTok發言人表示，「這過程顯然有意祕密進行，提案者知道這是他們推進法案的唯一途徑。」TikTok匆忙回應，呼籲用戶打電話給議員代表。據指出，TikTok高層考慮向用戶發出更多類似呼籲。TikTok執行長周受資(Shou Zi Chew)本周在華府訪問期間也將與議員會面，遊說反禁令。

華府禁TikTok最積極者，是由眾院中國委員會主席、共和黨眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)和民主黨眾議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)組成的跨黨派團隊。

親巴與親以影片 高達69比1

赫爾伯格表示，事態在去年10月7日以前進展很緩慢，但當天哈瑪斯突襲以色列以及隨後的加薩衝突，成為禁TikTok法案發展轉捩點。

舊金山數據科學家和科技主管戈德布魯姆(Anthony Goldbloom)分析了TikTok數據發現，帶有親巴勒斯坦標籤的影片觀看次數，遠多於帶有親以色列標籤影片，兩者比例懸殊有時竟高達69比1。此項發現驚動美國政壇，引發議員憤怒，蓋拉格等中國委員會成員順勢推出法案，一棒定江山。

目前法案雖經眾院批准，在參院預料會面臨較艱難局勢。拜登則已表示，若法案送到他的桌上，他將同意簽署。

TikTok 抖音 拜登

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