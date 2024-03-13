烏克蘭叫急 美將再軍援3億元 要補滿仍缺百億

俄烏戰爭陷入膠著，烏克蘭的軍火庫也日漸短缺，美國12日宣布再提供三億美元軍援。（路透）

拜登 政府12日宣布將提供烏克蘭 價值約3億元的武器，繼續協助烏克蘭對抗俄羅斯；但由於國防部 的資金仍嚴重短缺，五角大廈是在軍備合約中找到撙節方式，但至少需要100億元才能將援烏的武器補滿。

美聯社報導，這是去年12月以來，國防部首次宣布對烏安全計畫，國防部當時承認補充資金已用磬；官員近日坦言，不僅沒經費購置替代武器，還透支100億元。

國防部追加金援的消息恰逢烏軍砲火短缺之際，且武器籌資計畫因共和黨議員反對而卡在眾院。

美國宣布再軍援烏克蘭三億美元，但這筆錢恐怕只能幫烏國再撐個幾周。（路透）

美國官員數月來堅稱，在國會提供額外資金前，美國無法再提供武器給烏軍，這也是前述補充資金陷入停滯的原因之一。

補充資金允許國防部根據「總統撥款權」(Presidential Drawdown Authority)從庫房中提取既有彈藥、空防系統等武器給烏克蘭，之後簽約訂購替代品，以維持美國軍備所需。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，「當俄國軍隊推進戰事並加強砲火，烏克蘭沒有足夠的彈藥回擊」。

國防部另有一項「烏克蘭安全援助倡議」(Ukraine Security Assistance Initiative)，讓國防部能與業界透過長期合約提供資金，為烏克蘭生產新武器。

資深國防官員表示，五角大廈撙節部分約3億元的長期合約，考量烏俄戰情發展決定馳援更多武器；該官員透露，省下的預算基本上抵消新法案的影響，並將補充開支控制在100億元內。

官員表示，這項一次性的援助包括防空飛彈、砲彈和裝甲系統，除非國會通過補充開支法案，其中包含援烏的600億元軍事補助，或找到更多省錢管道，否則難以為繼。

美方宣布援烏同日，波蘭總統杜達(Andrzej Duda)12日在華府會見拜登總統及參、眾院兩黨領袖，呼籲美方在烏俄戰爭的關鍵時刻打破援烏僵局。