我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在舊金山灣區賣「罐裝奶茶」台裔創業 熱銷全美超市

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

401(k)帳戶變應急提款機 3.6%民眾提早領錢創新高

記者顏伶如／綜合報導
愈來愈多的美國民眾將退休儲蓄的401(k)當成提款機，提領現金應急。（美聯社）
愈來愈多的美國民眾將退休儲蓄的401(k)當成提款機，提領現金應急。（美聯社）

華爾街日報11日報導，對於許多美國民眾來說，401(k)帳戶角色開始變得多元，不僅只是為退休生涯儲蓄，還擔起緊急需要之責，在民眾遇到急難事故需要時，可從帳戶提款做為緊急應用金，2023年當中為了急用而從401(k)帳戶提前提款的人數即創下歷年新高。

疫前僅2%提早提款

報導指出，基金管理機構先鋒集團(Vanguard Group)內部數據顯示，2023年裡因為急用而從401(k)退休帳戶提前提款的客戶人數創新高，占所有401(k)客戶的3.6%，2022年則有2.8%401(k)帳戶提早提款；相較之下，新冠疫情發生前，平均每年僅約2%401(k)帳戶提早提款。

401(k)帳戶成立宗旨在為晚年打造財務安穩的生活，過去幾年由於股市表現強勁，許多民眾401(k)帳戶充實不少，自動將固定比例工資存入401(k)帳戶存款的某些計畫，也讓民眾獲得強迫儲蓄的好處。

先鋒集團統計發現，2023年因緊急原因提早動用401(k)存款的民眾當中，將近40%是為了避免房子遭到銀行贖回(foreclosures)，比2022年時的36%增加。

逾75%領5000元以下

若以金額來看，2023年緊急原因提早動用401(k)帳戶案例，逾75%提款數額不到5000元。

報導分析，401(k)帳戶存款變多，讓某些民眾放心地在緊急時刻提早動用戶頭存款。雖然就業市場欣欣向榮，薪資持續成長，但日常生活開銷全面上漲，托兒花費、汽車保險持續漲價，許多民眾背負沉重的信用卡卡債。

根據國稅局(IRS)規定，納稅人遇到財務困難可以從401(k)帳戶提早提款，例如為了避免因為繳不起房租而被逼遷(eviction)，或者用來繳交醫藥費、學費，提款金額要繳所得稅；另外加上未達59歲半便提早動用401(k)帳戶存款的10%罰款。

先鋒集團為將近500萬民眾管理401(k)退休帳戶，今年6月將公布年度報告。

許多美國人遇急難事故，提早從401(k)帳戶提款救急。(圖／123RF)
許多美國人遇急難事故，提早從401(k)帳戶提款救急。(圖／123RF)

401(k) 退休 儲蓄

上一則

拜登公布明年7.3兆預算案 增富人稅降赤字…分析：過關機率低

延伸閱讀

401(k)變提款機 2023提前取錢救急人數創新高

401(k)變提款機 2023提前取錢救急人數創新高
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
退休後怎麼提款？小心4錯誤

退休後怎麼提款？小心4錯誤
理財百科／2原因 銀行帳戶別存逾25萬

理財百科／2原因 銀行帳戶別存逾25萬

熱門新聞

總統大選初選「超級星期二」登場，川普一路領先。(美聯社)

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

2024-03-06 06:45
中國無證客進入美國去年人數激增，圖為穿越美墨邊境格蘭德河進入美國的中國人。（路透）

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

2024-03-07 15:18
拜登總統7日晚間在國會發表國情咨文(State of the Union)時，坐在拜登左後方的共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)表情很有戲。(截取自X@OlgaBazova)

拜登發表國情咨文時 眾院議長強生表情太搶鏡

2024-03-08 09:15
最高法院周一裁定，前總統川普可以繼續參加科羅拉多州初選。(美聯社)

九大法官無異議 裁定可留選票 川普：美國重大勝利

2024-03-04 11:11
Meta於5日傳出全球大當機。（路透）

X的重大勝利？ Meta全球大當機 所有用戶突遭登出

2024-03-05 10:50
中國全國政協會議10日閉幕，會中通過政治決議表明「共同推進祖國和平統一進程」，為兩會期間對台論述定調。圖為中共總書記習近平(左上)等人出席政協閉幕會。 (中新社)

中國對台定調「和平統一」 2018年以來首度明文論述

2024-03-11 02:30

超人氣

更多 >
「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業
這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃
報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去
華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕

華人工程師竊谷歌機密 潛逃中國前被捕
誰有資格領？簡介社安局的5種福利

誰有資格領？簡介社安局的5種福利