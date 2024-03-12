「青少年沒有抖音會發瘋」川普上節目批臉書才是人民公敵

川普一反過去立場，反對禁止TikTok。(路透)

前總統川普 近日捨棄反抖音 立場，喊話國會不應通過禁止抖音法案，受訪時更說不願臉書 (Facebook)過得更好。儘管川普看似有理有據，但據悉億萬富翁金融家亞斯(Jeff Yass)已出資請川普時期的白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)在國會為抖音遊說，川普可能也是受康威的影響。

川普11日在CNBC新聞頻道節目「財經論談」(Squawk Box)受訪時，表示仍擔憂抖音帶來的國安和隱私威脅，因為如果中國想從抖音取得任何資料，該公司只得屈從，國安風險將上升；但也說抖音人氣很高，許多青少年「沒有抖音就會發瘋」。

不過川普說當他審視禁抖音這整件事，更不希望讓臉書撿現成便宜、規模擴大一倍，還說臉書「小動作一直很多」，認為臉書對美國尤其是選舉非常不利；並稱臉書及許多其他媒體為「人民公敵」。為了證實所謂「人民公敵」的說法，川普提到查克柏格(Mark Zuckerberg)2020年向州和地方選舉辦公室贈款(實為幫助疫情期間投票流程)，他應該因這些款項入獄。

川普時期的白宮資深顧問凱莉安‧康威。（路透）

據政治新聞網站Politico報導，川普的立場可能來自他的前幕僚，三名知情人士透露康威接受保守派團體「成長協會」(Club For Growth)資助在國會遊說，近幾個月與議員們舉行至少10次相關會議，康威和成長協會已證實了合作關係。

「成長協會」金主亞斯持有抖音母公司字節跳動(ByteDance)15%的股份。

在上周一場聚會中，川普欲拉攏亞斯幫忙他的競選活動，大讚亞斯「太棒了」。於CNBC被問及此事時，川普表示只是簡短的會面，亞斯從未提到抖音；被問到是否有人「收買」他以改變他對抖音的看法時，川普亦否認。

據一位熟悉康威與川普關係的人士透露，她仍與前總統經常密切交談，且自從她開始擔任「成長協會」的顧問後就跟川普為抖音說好話；康威已在國會與議員分享她舉行的民調結果，也就是近半的獨立選民、達四成的共和黨選民不太可能投給禁抖音的候選人，強調將疏離抖音主要用戶中的年輕人、少數族裔和女性選民。