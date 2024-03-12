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不想被說「親中」…眾院兩黨同心禁抖音 川普孤掌難鳴

編譯廖振堯／綜合11日電
前總統川普日前表示反對查禁抖音。(美聯社)
前總統川普日前表示反對查禁抖音。(美聯社)

抖音(TikTok)法案看似將順利通過國會，川普仍堅持反對此法案，與他任總統時立場相反；但隨著總統大選逼近，國會兩黨都有意展現出對中國強硬的態度以獲得選民信任、避免被貼上「親中」標籤，眾院本周更將嘗試快速通過禁抖音(TikTok)法案，川普恐怕孤掌難鳴。

紐約時報報導，這份13頁的法案由眾院「中國共產黨特別委員會」(Select Committee on the Chinese Communist Party)起草，規定抖音須於9月30日前脫離母公司字節跳動，否則將從美國應用程式的商店下架。

眾院兩黨向來兩極化，如移民議題便水火不容，但在抖音議題卻沒有分歧，兩黨皆認為支持針對中國政策有政治益處，是眾院罕見的兩黨合作。特別委員會首席成員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi，民主黨籍)表示，只要抖音仍受北京字節跳動持有，它就對國安構成嚴重威脅；另位成員蓋拉格(Mike Gallagher，共和黨籍)也說美國最大對手無權控制美國主流媒體平台。

眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)11日在每周立法預審中表示，眾院將試著以「非爭議性立法」專用的特別程序加快通過抖音法案，需三分之二多數通過，並說「必須確保中國政府不能透過抖音收集個資和大外宣，作為針對美國用戶和政府的武器」。

川普2020年8月簽署的一項行政命令同樣提到這兩項風險、也試圖下架抖音，但聯邦法院多次阻止該行政命令生效。川普11日受訪時解釋為何他的立場丕變，說雖然抖音仍是國安威脅，但不想疏遠年輕選民、也不想讓他的眼中釘臉書(Facebook)得到好處。

目前尚不清楚川普態度逆轉是否會動搖眾院共和黨人廣泛支持的基礎，但多少影響士氣。民主黨策略師蓋林(Geoff Garin)便說川普對抖音反覆無常的立場讓眾院共和黨人陷入非常尷尬的境地，因為這迫使他們在「支持川普」和「對抗中國」間選擇。

紐時報導，兩黨選民都不相信中國會遵守任何有意義的規則，並認為中國政府只要有心便能為所欲為，包括出手控制抖音。

抖音 眾院 川普

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