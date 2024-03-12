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切斷「電子臍帶」吧 教師籲家長別在孩子上課時傳簡訊

編譯尤寶琪／綜合11日電
有的學校會在上課時要學生將手機集中保管，但也有學生與老師鬥智，交出舊手機，但另有一支新手機在手上。（美聯社）
有的學校會在上課時要學生將手機集中保管，但也有學生與老師鬥智，交出舊手機，但另有一支新手機在手上。（美聯社）

家長在上課中傳簡訊給子女，不但影響學習，還引發焦慮；教師因此鼓勵家長切斷「電子臍帶」。

美聯社報導，在這個智慧型手機和社群媒體當道的世代，父母或許已經感受到這兩者對子女造成的干擾和心理健康問題；但教師們指出，家長們可能還沒意識到對子女在學校造成的影響更嚴重。老師和專家建議，家長可以做出以下的改變，幫助減少手機在學校時帶來的干擾，最容易做到的就是：上學期間不傳簡訊給子女。

學校是專注於學習和培養獨立的方法；老師們建議，家長若有需求或家中有緊急情況，可透過學校辦公室來聯絡孩子。

另外，許多家長在新冠疫情期間，養成了隨時得知子女情況的習慣；維吉尼亞州高中老師克萊門特(Joe Clement)說，「我們稱之為電子臍帶。父母無法放手，但他們需要放手」；他建議家長在上午8點到下午3點切斷和子女的連絡。

有的學校會在上課時要學生將手機集中保管，但也有學生與老師鬥智，交出舊手機，但另有...
有的學校會在上課時要學生將手機集中保管，但也有學生與老師鬥智，交出舊手機，但另有一支新手機在手上。（美聯社）

維州學校輔導員雷蒂格(Rettig)告訴家長，每天頻繁用簡訊追蹤孩子的行蹤和檢查成績，不但會加劇孩子的焦慮，還會影響孩子學習獨立；發展和行為兒科醫生麗比‧米爾科維奇(Libby Milkovich)指出，這同時還會影響孩子自我冷靜和解決問題的能力。

舊金山灣區(Bay Area)高中英語老師布萊克 (Beth Black)指出，學校雖然要求學生在進入教室前將手機放置在專屬收納區中，但有學生會交出舊手機，偷偷留下新手機使用。

非營利組織Common Sense Media在2023年的一項研究指出，青少年每天會收到多達237條通知，其中有25%是出現在上學期間，多數是來自社群媒體上的朋友。

前西雅圖教師出身的手機使用時間管理顧問艾美麗‧切爾金(Emily Cherkin)指出：「每次我們注意力被打斷時，都需要消耗大量的腦力和精力，才能重新投入到原本的任務中。」

報導指出，教師們認為，若想有效避免學生分心，最好的校園手機政策，是直接將手機移除。

社群媒體 維吉尼亞州 疫情

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