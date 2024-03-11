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拜登新預算7重點 點名川普「刻意隱瞞」為企業及富人減稅代價

記者顏伶如／即時報導
拜登總統提出2025年新預算，預料會遭到共和黨國會議員挑戰。圖為國會職員把預算書送到各議員辦公室的資料照片。(美聯社)
拜登總統提出2025年新預算，預料會遭到共和黨國會議員挑戰。圖為國會職員把預算書送到各議員辦公室的資料照片。(美聯社)

拜登總統11日公布政府2025年度新預算，透露濃厚選舉味，直接點名共和黨與前總統川普「刻意隱瞞」為企業及富人減稅的真實代價。從預算內容可以看出，積極尋求連任的拜登，主打政見為後疫情時期美國經濟復甦，鞏固國家安全預算，為民眾減輕學貸、房貸、托兒費用等壓力，並解決社安金恐將破產的問題。

Politico新聞網站分析，拜登2025會計年度政府預算與共和黨對決的七大要點包括：

1.社安金與聯邦醫療照顧

為避免社安金與紅藍卡未來十年預算不足而破產，拜登提議向高收入者加稅。年收入超過40萬元者將多繳聯邦醫療保險稅(Medicare tax)，稅率從3.8%調高至5%。預算計畫書指出，拜登已經表明，絕不接受刪減社安金與紅藍卡福利。

2.低收入糧食補助

相較於共和黨國會領袖要求為領取糧食補助訂定更嚴格標準，拜登則為「婦女及嬰幼兒營養補助特別計畫」(Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children，WIC)增加77億元補助，比國會上周通過的經費還多了7億元。

3.推翻共和黨版稅務改革

2017年減稅法案將企業稅從35%調降到21%，如今拜登將調回28%，企業最低稅(corporate minimum tax)稅率則從15%調高到21%。

年收入40萬以下民眾不會加稅，未來10年為中、低收入民眾共計減稅7650億元，疫情期間的兒童抵稅福利(child tax credit)恢復實施。

4.援助烏克蘭

預算書中指出，如果共和黨國會領袖沒有行動，烏軍將有重大損失。參院上月通過950億元國安支出包裹法案，內容包括對烏克蘭、以色列、台灣援助，但法案送到眾院後卡關。

5.學貸

提供120億元減輕大學學費壓力，低收入學生就讀公立大學或非營利學院，裴爾助學金(Pell Grant)金額提高100元。

6.偏鄉能源補助

為偏遠社區使用再生能源提供補助，目標2035年全面改用乾淨電力。

7.降低赤字

透過向大型企業加稅、查緝稅務詐騙及規定億萬富毫至少繳25%所得稅，未來十年可降低3兆元赤字。

拜登 預算 低收入

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