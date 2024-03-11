涉台用語牽動敏感神經 兩岸猜疑成新常態

兩岸關係不佳，金門漁船案雙方談判破局，各界紛紛期盼在北京兩會中，找到兩岸關係前景與政策走向的蛛絲馬跡。圖為漁船翻覆現場。(金門海巡隊提供)

兩岸關係不佳，金門漁船案雙方談判破局，加上準總統賴清德 即將上台，各界紛紛期盼在中國今年兩會中，找到北京對兩岸關係前景與政策走向的蛛絲馬跡，也更加放大檢視中共 高層這幾天的涉台說法。

中國國務院 總理李強的政府工作報告只提到「祖國統一」，而沒有加上「和平」二字，第一時間受到很多關注，台北陸委會主委邱太三被問及此事，強調「沒辦法直接下結論」，但多家外媒如法廣網、美國之音、德國之聲，則分析認為這顯示北京對台態度更加強硬。

自2012年時任中國總理溫家寶首度在政府工作報告提及「九二共識」後，近年的政府工作報告「九二共識」、「和平發展」、「和平統一」都是涉台關鍵詞。令人印象深刻的是，2020年時任總理李克強政府工作報告並未提到「九二共識」，引起地動山搖的猜測，不過隨後他在記者會上重申「九二共識」，讓兩岸各界放心不少。

至於「和平統一」確實在這五年的報告裡「時有時無」，較多代之以「祖國統一」，但「和平發展」並沒有消失過，所以若說沒了和平也不符事實。而「反對外來勢力干涉」則是前年報告就曾寫到，也不算新說法，今年唯一新穎之處僅是強調「中華民族根本利益」。

回頭來看，包含外國媒體如此熱衷於「訓詁」大陸涉台用語，尤其這次對「和平」二字最是關注，主要還是折射出當前兩岸關係實在太差，極少實質性交流，只剩下相互放話。

一方面，金門漁船事件談判破局令外界感到難以置信，禁限制水域現狀也被中共藉機打破，北京警告「一切後果由台方承擔」，台海情勢升溫，台北國防部長邱國正更坦言自己每天提心吊膽睡不好；另一方面，賴清德上任前，兩岸官方都未向對方釋出善意，中方逕行取消「偏置」M503航線，台方則主動中斷對赴陸「禁團令」的解除。