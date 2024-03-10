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拜川對決首戰喬州開打 川普誓言奪回拜登2020勝選關鍵州

編譯俞仲慈／綜合9日電
拜登結束國情咨文演說後，隨即展開密集造勢，向搖擺州選民爭取支持。(路透)
拜登結束國情咨文演說後，隨即展開密集造勢，向搖擺州選民爭取支持。(路透)

前南卡羅來納州州長海理宣布退選，確定2024總統大選將由民主黨的拜登與共和黨的川普爭奪白宮大位。雙方第一回合9日在喬治亞州正面交鋒，因為該州是拜登2020年勝選的關鍵州，川普陣營則誓言要奪回喬州選民支持。

有線電視新聞網(CNN)9日報導，拜登結束國情咨文演說後，隨即趕到亞特蘭大密集造勢，向搖擺州選民爭取支持。

川普陣營也在喬州拉票，這位前總統9日在羅馬市(Rome)的造勢大會上對支持者痛批拜登國情咨文內容時火力全開：「拜登在國會發表的國情咨文，是歷任總統發表過最分歧、偏頗、激進與極端的演說，而且差強人意，他沒有要讓我們國家團結起來，反而企圖透過分裂國家來保住權力。」川普並強調：「拜登不應該對美國怒吼，應該是美國對拜登怒吼。」

四年前，拜登在喬州以不到1萬2000票優勢，驚險獲勝，也是民主黨總統候選人24年來首次在該州勝選，民主黨策士希克斯(Fred Hicks)表示：「喬州是國情咨文後第一個關鍵戰場，拜登重啟競選活動，川普也積極拉抬選情，再恰當也不過。」 

拜登陣營為擴大國情咨文效應，發起「我加入」(I'm on Board)運動，拜登競選總幹事羅德里格茲(Julie Chavez Rodriguez)8日表示全力「提升志工參與程度，擴編選戰人力規模，發動支持團體，挹注新的付費媒體廣告。」

另外希克斯指出，拜登爭取勝選的關鍵在於非裔選民：「他們生活在華府泡泡裡，以為政策眾所周知、廣獲認同，連華府以外都深受影響，但事實並非如此，他們必須告訴大家做了什麼。」因此拜登9日參加非裔政治權益組織Collective PAC活動，爭取有色與多元族群選民支持。

至於川普陣營也注意到非裔選民不再是民主黨鐵票，力挺川普的超級政治行動委員會MAGA, Inc.鎖定非裔選民，發起為期三周的廣告攻勢，尤其是非裔占多數的喬州。

另外拜登9日接受MSNBC訪問時，針對國情咨文演講使用「非法」(illegal)一詞描述殺害喬州女大學生萊利(Laken Riley)的兇嫌，自認措辭不當：「我不應該使用『非法』，應該是『無證』(undocumented)。」

根據報導，奧古斯塔大學護理學院(Augusta University College of Nursing)22歲學生萊利出門慢跑，不幸遭到一名無證移民殺害，引發議論，川普在造勢之際也以此案為例，抨擊拜登政府移民政策失當。

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