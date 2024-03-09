一個說繁榮 一個認垂死…拜川眼中的美國如平行世界

拜川兩人眼中的美國，幾乎是兩個平行時空。在川普眼中，美國邊境完全失守，是拜登施政失敗的象徵。（美聯社）

拜登 總統7日發表的國情咨文，稱美國復興，穩定往共同繁榮邁進；前總統川普 5日確定穩獲共和黨提名為2024年總統候選人，在佛州 演說表示，國人正目睹城市快被扼死，各州垂危殆斃，直言整個國家快要死亡；華爾街日報(WSJ)8日報導，兩位主要總統候選人勾繪目前的國家，竟然天差地別。

本周之間兩大政黨11月總統提名人均已確定，2024年總統普選選舉開跑，但拜登與川普描繪的當前國情迥異，也鮮活顯現他們施政前提天差地遠。

拜登總統在國情咨文中說，美國人民正在數千座城鎮，創造前所未見的反敗為勝事蹟，國家振衰起蔽，打造出充滿可能的未來。

川普沐浴在共和黨初選獲勝的氛圍，卻在佛州指出，「全國已然瞧見，過去三年飽受打擊」。

兩場演說清楚總結，這次史無前例的總統選舉，將引出激烈碰撞的世界觀。拜登、川普兩位準候選人都不受歡迎，開始漫長的競選想登上下一任總統寶座。他們強調的課題，兩人散發的風度、勾勒的未來，為總統普選競選定調，同一時間好熟悉卻又難以預測。

兩人強調的國政議題顯而易見。川普專注在南方邊界，移民大舉流入；他表示由某些方面看來，美國變成第三世界國家，就邊界、選舉這兩件事更是如此，勢頭必須阻止。他表示，高通膨、俄烏以哈兩場戰爭，還有阿富汗倉皇撤軍，在他治國之下不會發生，另外還拿他任內的減稅及法規鬆綁來誇口。

拜登也談到要解決無證客湧入，但他焦點在自由及民主遭受打擊，國內外皆然，呼籲國會軍援烏克蘭，痛批政治暴力，指出保守派占絕大多數的最高法院推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)前例。經濟方面，他呼籲要向富人加稅，而這幾年他已拉低處方箋藥劑的藥價。

WSJ表示，兩人的氣度與演說的實質一樣重要。對拜登來說，這次演說是展現他適任總統的機會，澄清外界對他年齡及心智、體力的疑慮。他講得強而有力，甚至是憤怒，有時詞彙磕絆，但表現得有活力，讓許多民主黨人覺得安心。