參議員布里特廚房演說回應國情咨文 被批演技拙劣

共和黨推出最年輕的參議員布里特代表回應拜登的國情咨文，但布里特選在自家廚房前錄影，被批評是凸顯了婦女刻板印象，是一敗筆。(C-SPAN電視截屏)

阿拉巴馬州共和黨 籍聯邦參議員凱蒂·布里特(Katie Britt)7日晚間針對拜登 總統的國情咨文發表回應演說，但演講的地點是自家廚房，招來外界批評她「演技拙劣」。

國會山莊報(The Hill)報導，首次當選聯邦參議員的布里特回應拜登總統的國情咨文，發表17分鐘談話，不過演說地點是選在阿州蒙哥馬利市(Montgomery)自宅廚房，令人錯愕，網友甚至毒舌批評布里特比戲劇社團學生或試鏡欠佳的演員還不如。

喜劇演員阿諾德(Tom Arnold)在社群媒體X毫不猶豫客氣表示：「布里特真的糟到我都不敢讓她出現在我的影片。」

還有共和黨自家人也不敢恭維，共和黨全國委員會(Republican National Committee)前主席史蒂爾(Michael Steele)在X發文表示：「嗯，布里特此舉應該是一種實驗。」

網上媒體「每日野獸」報(Daily Beast)專欄作家路易斯(Matt Lewis)8日早上在X發文指出，就他個人而言，布里特的演說猶如搭乘「情緒雲霄飛車」(emotional rollercoaster)，只會讓人避而遠之；他說：「如果你正和一個情緒從快樂到悲傷、再到憤怒的人交談，你的直覺會是：『我要離開這裡、我要悄聲轉身退出』。」

前總統川普 趕緊跳出來滅火，在自創的「真實社群」(Truth Social)發文讚揚布里特；他說：「布里特與一位憤怒且非常不安的『總統』，形成鮮明對比。」川普補充道：「她富有同情心又熱衷關懷，尤其對女性與女性權益，她針對移民犯罪的言論，強而有力且富有洞察力，幹得好，凱蒂！」

儘管川普表態力挺布里特，但川普陣營並非人人埋單；川普前顧問兼好友史東(Roger Stone)8日在X發文直言，布里特表現之差，令她喪失成為川普競選搭檔的資格，他說：「我猜布里特的副總統試鏡宣告失敗，她的表現實在太糟了。」