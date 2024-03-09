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女作家誹謗案 川普繳天價擔保金 媒體：發展令人意外

記者顏伶如／綜合報導
川普被女作家卡洛爾控告誹謗案，陪審團裁決川普應作巨額賠償，川普律師8日向紐約聯邦法院繳交9163萬元擔保金，並提出上訴。(路透)
川普被女作家卡洛爾控告誹謗案，陪審團裁決川普應作巨額賠償，川普律師8日向紐約聯邦法院繳交9163萬元擔保金，並提出上訴。(路透)

有線電視新聞網(CNN)報導，前總統川普遭專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)提告誹謗，曼哈頓陪審團1月裁定川普賠償8330萬元，川普對裁決結果提出上訴的同時，8日向紐約聯邦法院繳交9163萬元擔保金。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，川普擔保金由「安達保險公司」(Chubb Insurance Company)旗下「聯邦存款保險公司」(Federal Insurance Company)具保。

國家廣播公司分析，川普突然透過辯護律師向法院繳交擔保金的發展令人意外，因為律師團多次要求法官對於繳交期限予以寬限，也要求降低擔保金額。

報導指出，川普擔保金金額超過陪審團裁定的8330萬元賠償原額，是因為加計9%年利的紐約州規定。

川普被女作家卡洛爾(中)控告誹謗案，川普律師8日向紐約聯邦法院繳交9163萬元擔...
川普被女作家卡洛爾(中)控告誹謗案，川普律師8日向紐約聯邦法院繳交9163萬元擔保金，並提出上訴。(美聯社)

卡洛爾指控1996年在百貨公司試衣間遭到當時房地產大亨川普性侵，紐約聯邦陪審團2023年5月初裁定川普賠償卡洛爾500萬元。川普駁斥性侵指控，反批卡洛爾造謠說謊，後來被卡洛爾提告誹謗並求償1200萬元。

挨告誹謗被陪審團判賠8330萬元，川普批評金額過高，要求降價。卡洛爾律師在庭訊期間則對陪審團指出，應該對川普做出天價賠償金額，才能達到讓川普閉嘴、不再汙衊卡洛爾的效果。

國家廣播公司報導，川普辯護律師8日向法院指出，川普正對卡洛爾誹謗案提出上訴。

根據法院規定，川普繳擔保金給法院，可以避免恐將長達數月甚至數年的上訴期間，遭到卡洛爾依法索取賠償金。

另一方面，川普浮報房地產價值誤導銀行及保險公司，2022年9月遭紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)提出金融詐欺民事起訴，紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)今年2月裁定川普賠償3億5500萬元，加計利息則為4億5400萬元，繳交的期限為3月25日。

川普 紐約州 保險

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