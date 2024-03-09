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台積電亞利桑納州建廠 將獲美逾50億元補助

編譯潘勛／綜合8日電
台積電在亞利桑納州的建廠工程受到延宕，預計要到2025年才可投入生產。彭博報導，聯邦政府將給予台積電50億元的補助。（台積電提供）
台積電在亞利桑納州的建廠工程受到延宕，預計要到2025年才可投入生產。彭博報導，聯邦政府將給予台積電50億元的補助。（台積電提供）

彭博新聞社(Bloomberg)8日引述知情人士報導，台積電因在亞利桑納州建廠，將獲得50億元以上的獎勵誘因；聯邦政府因尚未與世界最大晶片製造廠的台積電敲定最後內容，故尚未宣布獎勵措施，但金額看來十分可觀。

替超微、蘋果、英特爾、輝達及高通等電子大廠生產晶片的台積電將收到的50億元，是以補貼金方式，抑或這個數額包括補貼、貸款或貸款擔保，還不清楚；至於台積電是將貸款及貸款擔保，用來建設、擴建該公司位在亞利桑納州鳳凰城附近的廠場，或是用台積電自己的資金來做，目前也不明朗。

彭博報導，聯邦政府將給予台積電50億元的補助。自美國晶片法通過後，對於台積電在亞...
彭博報導，聯邦政府將給予台積電50億元的補助。自美國晶片法通過後，對於台積電在亞利桑納州400億元建廠計畫的補助，官方一直沒有宣布。（本報系資料照片）

假如消息屬實，聯邦政府將用大約50億元來吸引台積電，報導指稱，英特爾將取得約100億的獎勵包裹案，大概也就準確。英特爾預估將在美國砸錢、施展拳腳的程度，要大於台積電，這件事要考量進來，例如英特爾正在俄亥俄州興建嶄新的晶片廠，預計斥資1000億元以上。

台積電打算在亞利桑納州投資400億元，建造兩座半導體製造廠；對這家全球首屈一指的晶圓代工廠來說，這麼做是為了讓自己在全球的布局多元化，保持應變能力，配合在地生產半導體的趨勢。但台積電在亞利桑納州的專案已面臨許多挫折。

台積電2021年初就在美國開始建造第一座新廠，目標在2024年投產。但是據傳因為亞利桑納欠缺熟練技術工，台積電不得不延緩某些機具的安裝，因此把投產推遲到2025年初。該晶圓廠稱為第21廠第一期 (Fab 21 phase 1)，將使用台積電5奈米級製程科技，包括N5、N5P、N4、N4P以及N4X。

除了第21廠第一期，台積電2022年下旬也宣布第21廠第二期。該廠旨在生產3奈米級製程晶片，包括N3、N3E、N3P及N3X。雖說工廠外體已在構工，第21廠第二期的設備安裝今年初已經延後，原因在欠缺聯邦的補貼，以及晶片需求不穩定。結果便是第21廠第二期原本預計2025年上線服役，目前預計延後至2027或2028年某時間點才開始運作，與原始時程偏離甚大。

聯邦政府提供這筆包裹誘因，是否會影響台積電第21廠第二期的計畫，目前猶待觀察。

台積電 晶片 貸款

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