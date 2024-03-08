有洩密前科…川普獲提名可分享情報 引國安隱憂

在川普正式成為總統候選人之後，情報單位必須向他簡報，但擔心川普會洩露機密。圖為川普在總統任內與國安團隊開會。（路透）

自1952年開始的慣例，獲兩個主要政黨提名的總統候選人皆可接受國家安全情報簡報，但由於前總統川普 極有可能成為共和黨提名人，一旦情報官員對他做情資簡報，將讓川普成為歷來第一個因處理機密文件不當而遭檢控，卻同時可分享情資的人，也引發國安隱憂。

儘管法律並沒有規定，但歷屆政府都會讓兩名候選人獲情報部門報告，以了解國家面臨的最迫切威脅，有時也會獲得多次簡報。

政治新聞媒體Politico引述一名高級情報官員及一位知情人士報導，拜登 政府準備與川普分享情報，不管他處理機密文件不當的審訊結果如何。

但一名前情報部門高官對此感到擔憂，因為川普仍然與不少外國領袖保持著密切聯繫，擔心他或會利用這些情報來支持自己的利益。川普在這方面有洩密前科，在任期間曾在總統辦公室向俄羅斯高級官員透露以色列高度機密情報行動的細節，也曾在推特上發布一張機密間諜衛星照片作為炫耀。

這位前高官說，若川普獲分享情報，真不知他興到之時會爆些什麼料。

國家情報總監辦公室(ODNI)及國家安全委員會對此拒絕置評；川普競選團隊也沒有回應。

儘管川普時代的國家安全顧問波頓(John Bolton)認為，可以審訊未完成為由不給川普提供簡報，但對白宮 來說，這只會加深川普認為情報界對他存有偏見的看法。

前中情局高官郎登(Douglas London)說，在政治上這對白宮及情報部門都太危險，尤其後者，因為在幾個之後川普有可能再次是他們的老闆。

另一名前中情局官員也說，由於沒有法律要求，拜登政府可以調整與川普分享的內容，避免觸及任何敏感或熱門話題。