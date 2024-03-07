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「超級星期二」高收入郡挺海理 低學歷支持川普

記者顏伶如／綜合報導
南卡羅來納州州長海理6日宣布退選，但她廣獲高學歷和高收入選民的支持。(歐新社)
南卡羅來納州州長海理6日宣布退選，但她廣獲高學歷和高收入選民的支持。(歐新社)

華爾街日報6日報導，根據「超級星期二」(Super Tuesday)1000多郡開票結果的人口統計分析，前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)在家庭收入中位數最高的幾個郡得票表現最佳，隨著家庭收入排行逐漸降低，前總統川普支持度就愈來愈高；擁有四年制大學以上學歷居民比率較少的選區，則是川普支持度最穩固的鐵票倉。

15州同時初選登場的「超級星期二」，川普在14州獲勝，幾乎篤定可取得共和黨2024總統候選人提名，而海理僅拿下佛蒙特州。華爾街日報(WSJ)分析，從1000多郡初選選民結構可以看出川普的優勢與缺點何在。

教育程度

川普得票表現最好的選區，擁有四年制大學以上學歷的居民比率較少。大學學歷人口在當地比率低於全國比率的郡，川普得票率平均達83%。大學學歷人口在當地比率超過全國比率的郡，川普得票率平均則為61%。

家庭收入

從家庭收入中位數來看，5日初選的幾個收入最高的郡，海理表現最優。統計顯示，家庭收入逐漸減少，川普支持度就愈來愈高。

獨立選民

溫和派與獨立選民是海理支持度較高的區塊，可惜的是，在共和黨初選裡，這兩類選民人數遠遠不及共和黨保守派。絕大多數「超級星期二」共和黨初選都開放獨立選民參加投票。

統計顯示，一般而言，獨立選民比率較高的郡，川普得票表現通常較差。

川普 共和黨 華爾街

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