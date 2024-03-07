拜登初選首敗 在薩摩亞群島輸給他

拜登總統在5日「超級星期二」的民主黨總統提名初選中首嘗敗績，在美屬薩摩亞群鳥輸給名氣不響的創投資本家帕默(圖)。(美聯社)

拜登 總統在「超級星期二」的民主黨 提名初選中首嘗敗績，在美屬薩摩亞群島輸給名氣不響的創投資本家帕默(Jason Palmer)，雖然對拜登取得民主黨提名沒有絲毫影響，但帕默表示這證明人民可以重建美國夢；另外，出馬參加多場初選的聯邦眾議員菲利普斯(Dean Phillips)6日宣布退選，轉而支持拜登。

有線電視新聞網(CNN)6日報導，帕默出身巴爾的摩市，他的選戰發言人表示，帕默在當地聘請三位全職選務幕僚，但並未現身該島，只以連線虛擬造勢，對於能夠獲勝，他自己都感驚訝。

據報導，美屬薩摩亞民主黨黨團會議選舉投票數為91票，帕默取得51票過半數，拜登則拿下40票。

帕默在X平台貼文向美屬薩摩亞社區致謝，他表示在當地初選獲勝，足以見證人民喉舌的力量，能重建美國夢，為全體國人形塑更光明的未來。他為自己派在當地的團隊感到自豪，他們幹得漂亮。

原本就寄望於未來再戰的菲利普斯定位自己是拜登的替代人選，他在超級星期二全面敗選後，決定退出競選，於X平台貼文表示「顯然替代人選不是我」、「拜登是本黨的候選人，這一點很清楚，他也是我們的機會，展現美國是哪種國家、打算變成什麼國家」。