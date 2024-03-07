高齡引憂 白宮新策略：讓拜登做自己

白宮嘗試讓年邁的拜登總統增加在華府以外的行程，更著重在社群媒體以及與選民一對一體驗，讓他走出保護泡泡。圖為他5日在馬里蘭州跑選舉行程時回答記者提問。(路透)

眼看一些民調顯示選民對拜登 總統最大的擔憂是他的81歲高齡，加上拜登和前總統川普在今年的總統大選中處於勢均力敵的緊繃局面，白宮 決定採取全新策略：讓拜登走出保護泡泡，直接面對選民關切，「讓拜登做自己」。

在2月發生特別檢察官報告將拜登描述為「記性不佳的老好人」引發拜登憤怒辯解後，多位盟友認為，儘管拜登無法讓時光倒流，但他至少可以設法讓選民對他的看法改觀。

拜登盟友、德拉瓦州民主黨 聯邦參議員孔恩斯(Chris Coons)向紐約時報表示：「這幾個月來，我一直對競選團隊說，『拜託讓拜登做自己』，許多人也這麼說，讓拜登有機會從舞台上走下來，少當總統，多做拜登，不但有助競選，對拜登有好處，對國家也有好處。」

預計拜登7日晚間的國情咨文演說，將強調他的立法成就，並將年齡問題導向對他有利的方向。幕僚表示，拜登要表達的觀點是：他當總統取得的成就，經驗不足的政客難以企及。

紐時指出，白宮年初以來就一直在制定戰略，其中部分是讓拜登在華府以外的行程，更著重在社群媒體以及與選民一對一體驗；白宮也開始邀請地方居民和網紅在競選活動中與拜登會面。

白宮官方立場是，拜登走出保護泡泡，與選民對他年齡的擔憂關係不大，主要是想讓拜登在選舉年與民眾面對面。白宮發言人貝茨(Andrew Bates)5日聲明表示：「接觸人民的最有效方式，就是讓他們直接聽到拜登真實闡述他的觀點。」

拜登盟友則表示，從國情咨文演講開始，拜登必須表明他已做好競選和連任的準備，這點至關重要。南卡羅來納州民主黨籍州參議員、拜登長期支持者哈波提安(Dick Harpootlian)表示，「他需要消除外界對他已走到人生盡頭的擔憂，他必須在國情咨文中正面回應問題」。

民主黨金主摩根(John Morgan)則說，他注意到拜登最近現身的活動增加了，包括上周拜登開玩笑地評論自己的年度體檢，說體檢醫生「認為我看起來太年輕了」。摩根說：「我認為，直面房間裡的大象總是明智的；重點是帶著幽默，認真面對。」