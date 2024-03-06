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不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

超級星期二後大勢底定 初選制度讓多人口州選民變不重要

記者胡玉立／綜合報導
「超級星期二」5日登場，全美15州同時舉行兩黨的初選，初選結果幾可確定兩黨總統選舉提名人。圖為一名在加州的選民在投完票後出示鼓勵民眾投票的貼紙。（美聯社）
「超級星期二」5日登場，全美15州同時舉行兩黨的初選，初選結果幾可確定兩黨總統選舉提名人。圖為一名在加州的選民在投完票後出示鼓勵民眾投票的貼紙。（美聯社）

「超級星期二」是美國選舉日曆最重要的一天，全國有16個州屬地舉行初選，今年這天的重要態勢更加明顯，兩大黨領跑者在「超級星期二」後不久，就會以壓倒性優勢成為黨內推定提名總統候選人；即便全國有許多人口眾多的州尚未初選，選民投票結果已不具關鍵影響力。

美聯社報導，總統初選制是美國選舉特徵，但它容許全國一小部分選民來決定候選人，引發的質疑是：美國這個最古老也最知名的民主國家，是否也是最不具代表性的民主國家之一？

丹麥智庫民主聯盟基金會(Alliance of Democracies Foundation)副營運長皮亞特凱維奇(Danielle Piatkiewicz) 建議，如果美國可以像許多歐盟國家那樣，先讓選民對所有不同黨派候選人投票，再對得票最多者複選，選民態度可能會有所不同；「選民就不會因為只有非A即B的選擇而沮喪；他們通常可以找到滿足自身需求的政黨。」

今年選舉民調始終顯示，選民對於又要從總統拜登和前總統川普二選一，熱情缺缺。更多人進一步探究美國初選制度好壞。

「團結美國」(Unite America)組織創始執行總監特羅伊亞諾 (Nick Troiano) 表示，總統初選制度也無法吸引獨立選民，有22州禁止獨立選民參加初選投票，2400萬選民沒得選擇、被迫接受「黨提名人」。

特羅伊亞諾還指出，逾八成國會選區在初選決定，這些選區會嚴重偏向某黨派，但初選投票的選民比率其實小得多，「所以我們實行的根本是少數人統治，而不是多數人統治」。

喬治華盛頓大學研究民主化政治學家米勒(Michael Miller)表示，美國幾乎是全球唯一一個由政府參與者控制選區重畫過程並制定規則的民主國家。

經濟學人智庫民主指數(The Economist Intelligence Unit's Democracy Index)根據政治文化和政治參與等指標，對167國和地區進行排名，其2023年報告已將美國列為「有缺陷的民主國家」；該報告警告，若拜登在大選中再次面對川普，「曾是民主燈塔的美國，可能會陷入更深的分裂和失望」。

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