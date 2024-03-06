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不斷更新／「超級星期二」投票 川普在11州拿下勝選

史上留名？海理要當最後一位對川普的挑戰者

記者顏伶如／綜合報導
「超級星期二」共和黨初選慘敗後，提名已無希望，前聯合國大使海理是否會退出共和黨初選，引發各方關注鄉。(美聯社)
「超級星期二」共和黨初選慘敗後，提名已無希望，前聯合國大使海理是否會退出共和黨初選，引發各方關注鄉。(美聯社)

全美15州加上美屬薩摩亞屬地初選，5日同時登場，選前評估即顯示，前南卡羅來納州州長妮姬‧海理(Nikki Haley)競選團隊並未預測可望在任何一州贏過川普；華盛頓郵報5日報導，以目前情勢看來，海理面對著不可避免的敗選結果，只是在拖延時間；海理似乎希望以「最後一位勇於挑戰川普」的角色在歷史上留名。

「超級星期二」(Super Tuesday)過後，海理成為前總統川普僅剩的初選對手，是否就會宣布退選，是選舉結果之外眾所關注的另一個焦點；選前評估即顯示，海理競選團隊並未預測可望在任何一州贏過川普，但海理盟友則期盼她靠著共和黨溫和派選民支持，在麻州、科羅拉多州、維吉尼亞州、佛蒙特州等拿下40%得票率。

華郵報導指出，海理雖然抱有「最後一位勇於挑戰川普」的願景，但海理初選選戰從一開始就出師不利，並沒有將砲火直接瞄準川普發動批評，等到發動攻勢則為時已晚。

共和黨初選開跑以來一路領先的川普，在「超級星期二」獲勝，2024年總統候選人提名之爭基本上已經落幕。

共和黨總共有2429張黨代表，「超級星期二」這天占了其中874張，今年7月共和黨全國代表大會上，至少獲得1215張黨代表票的初選挑戰者，就能獲得提名成為2024年總統候選人。海理沒有贏得任何一州初選，卻堅持不願退選，3日在華府初選終於才第一次獲得勝利。

川普 共和黨 維吉尼亞州

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